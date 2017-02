Ukrainā ar novērošanas videokameru kāda daudzdzīvokļu māju pagalmā iemūžināts interesants skats – stundas laikā ielas malā stāvošā "Honda Civic" automobilī ietriecas septiņi garām braucošie spēkrati, kuru vadītāji tūlīt pēc tam pamet negadījuma vietu.

Kā redzams video, piesnigušajā pagalmā vienā no ēku pievadceliņiem sniegs ir izbraukāts tā, ka ir izveidojušās rises, kurās automobilis saslīd un kuru trajektorijā ir stāvošs "Honda Civic" automobilis. Rezultātā tie, kuri pagriezienu neizbrauc īpaši lēni, ar sava automobiļa aizmugurējo daļu aizķer malā novietoto "Honda".

Video iemūžināts, ka tie autovadītāji, kuri aizķēra malā stāvošo "Honda Civic", negadījuma vietu pamet tā, it kā nekas nebūtu noticis. Tikai viens no vadītājiem pēc sadursmes izkāpa no sava "VW Caddy" un novērtēja bojājumus. Pārliecinājies, ka neviens pa ēkas logu nav piefiksējis avāriju, arī iekāpa atpakaļ savā auto un vienkārši aizbrauca.

Saskaņā ar Ukrainas administratīvo pārkāpumu kodeksu par ceļu satiksmes negadījuma vietas pamešanu paredzēts sods – sabiedriskais darbs no 30 līdz 40 stundām vai arī arests uz 10 līdz 15 diennaktīm.