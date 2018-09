Statistika rāda, ka līdz ar diennakts tumšā laika iestāšanos, gājējiem, kas pārvietojas pa ceļu, par līdz pat 1100% pieaug risks tikt ievainotam vai iet bojā ceļu satiksmes negadījumā. Liela nozīme ir tam, kādu apģērbu izvēlas gājējs un vai izmanto atstarotāju. Piemēram, ja cilvēks ir tērpies melnā apģērbā, vadītājs viņu uz ceļa pamanīs tikai 18 m attālumā, ja apģērbs ir sarkans, tad 24, ja dzeltens – 37, ja balts – 55. Savukārt, ja apģērbā ir atstarojoši elementi vai pie tā ir piestiprināts atstarotājs – tad autobraucējs gājēju pamanīs 130 m attālumā.

Automašīnai, traucoties pa ceļu ar ātrumu 60 km/h, bremzēšanas ceļš ir apmēram 40 m. Kampaņas "Esi pamanāms, paliec dzīvs!" laikā autovadītāji ir aicināti pārliecināties, vai tuvinieki un draugi izmanto atstarotājus un tādējādi ir parūpējušies par savu drošību uz ceļa. Tikpat būtiski ir arī pašiem šoferiem atcerēties par atstarojošu elementu lietošanu, kad paši no autobraucējiem kļūst par gājējiem.

"Ceļa pārskatāmība un satiksmes dalībnieku savstarpējā mijiedarbība ir ievērojami sarežģītāka diennakts tumšajā laikā, kā arī sliktos laika apstākļos – miglā, lietus vai snigšanas laikā. Spēja reaģēt uz gājēju drošību ir būtiska sastāvdaļa centienos novērst ceļu satiksmes negadījumus. Gājēju sadursmes, tāpat kā citus ceļu satiksmes negadījumus, nevajadzētu uztvert kā neizbēgamus, jo tie ir paredzami un novēršami. Viens no vienkāršākajiem un drošākajiem elementiem ir atstarotājs, kas piestiprināts pie apģērba, somas vai jau ir iestrādāts apģērbā," stāsta Armands Beiziķis, SIA "Neste Latvija" valdes loceklis.

Kampaņas centrālais komunikācijas elements ir videoklips, kurā asprātīgā veidā Latvijā iemīļotie pašmāju aktieri Leons Krivāns un Arnis Līcītis izspēlē situāciju, kas var gadīties ikvienam no mums. Proti – dāvanas saņēmēja neizpratne par uzdāvināto priekšmetu un nespēja novērtēt to, ka, lai arī atstarotājs ir mazs, tas nepieciešamos brīžos var pasargāt no nelaimes. "Neste" ar abu godājamo kungu līdzdalību arī aizvadītajā gadā sociālajā kampaņā "Neraksti pie stūres" aicināja autovadītājiem koncentrēties uz drošu braukšanu.

Armands Beiziķis piebilst, ka, "sākoties skolas laikam, īpaša uzmanība jāpievērš tieši bērnu drošībai un tam, vai ir padomāts par nepieciešamajiem drošības pasākumiem, piemēram, jau minēto atstarotāju lietošanu. Ar šīs kampaņas palīdzību vēlamies visiem satiksmes dalībniekiem – gan tiem, kas pie stūres, gan tiem, kas ceļā devušies kājām – atgādināt, ka pietiekama atstarojošo materiālu lietošana nodrošina mūsu redzamību uz ceļa un spēj pasargāt no iespējamiem negadījumiem. Turklāt – paši lietojot atstarotājus, varam būt ne tikai par labo piemēru saviem bērniem, bet arī plašākā sabiedrībā ar savu rīcību vairot labo praksi to izmantošanā ik dienu".