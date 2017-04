Video: Vladivostokā sieviete ar 'Mercedes', braucot no naktskluba, sadauza 10 auto

Svētdien, 23. aprīlī, septiņos no rīta aculiecinieki pamanījuši sadauzītu apvidus automobili "Mercedes-Benz GLE 400", kuram pat ir nolauzts viens no aizmugurējiem riteņiem, bet kāda sieviete joprojām izmisīgi ar to vēlas kaut kur braukt tālāk.