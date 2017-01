Nav viena definēta algoritma, kā pareizi no grāvja izvilkt tajā iestigušu transportlīdzekli, bet konkrētajā situācijā, kas bija redzama šodien internetu pāršalkušajā video, no grāvja tur iedriftējušo BMW būtu bijis visdrošāk izvilkt ar vinču, portāls "Delfi" uzzināja Drošas braukšanas skolā (DBS).

Kā redzams video, no grāvja BMW vilka traktors īsā trosē. Pat ja trose būtu bijusi divkārt garāka, šajā situācijā velkamais BMW tāpat būtu ietriecies traktora aizmugurē, jo inerce, ar kādu tas tika rauts no grāvja, bija pietiekami liela, lai arī garākā ceļa posmā BMW vadītājs nespētu sabremzēties, norāda DBS pārstāvji.

Raušana no grāvja ar inerci jau startā ir slikta doma tieši iepriekšminēto iemeslu dēļ. Šādos sarežģītos apstākļos, kad pastāv noteikts risks kādam misēklim, starp traktoristu un BMW vadītāju bija nepieciešams rūpīgāk izrunāt un izpildīt glābšanas plānu.

Vērtīgu tehniku, īpaši kravas automobiļus, vienmēr no grāvjiem velk laukā profesionāļi – treileris ar vinču, nevis vietējie traktoristi. Profesionāļi to dara, jo citkārt, velkot no grāvja, skādi var nodarīt lielāku nekā tā jau ir. Tieši to arī uzskatāmi varēja redzēt BMW un traktora sadursmes video.