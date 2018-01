Kompānija otrdien paziņoja, ka Tomass Štegs, kura pārziņā bija attiecības ar valdību un ilgtspējība, pēc paša lūguma ir atstādināts no amata pienākumiem.

Paziņojumā teikts, ka kompānija "izdara pirmos secinājumus", izmeklējot Eiropas izpētes grupas vides un veselības jomās transporta sektorā (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector – EUGT) darbību. EUGT savulaik izveidoja autoražotāji "Volkswagen", "Daimler" un BMW, bet tagad šī institūcija vairs nedarbojas.

Štegs laikraksta "Bild" publicētā intervijā sacīja, ka esot zinājis par šo eksperimentu, bet neesot informējis toreizējo "Volkswagen" ģenerāldirektoru Martinu Vinterkornu.

Štegs teica, ka esot noraidījis sākotnējo priekšlikumu izmantot šajā eksperimentā cilvēkus kā brīvprātīhos, tomēr arī pēc cilvēku aizstāšanas ar pērtiķiem šim eksperimentam "nebūtu vajadzējis notikt".

ASV laikraksts "The New York Times" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka EUGT 2014. gadā pasūtījusi testu ar pērtiķiem. Kādā laboratorijā ASV Ņūmeksikas štatā noslēgtā konteinerā tika ievietoti desmit pērtiķi, kuriem četras stundas nācās ieelpot izplūdes gāzes no "Volkswagen" automašīnas.

No pērtiķiem, kas šajā eksperimentā izdzīvoja, vēlāk tika paņemti plaušu šķidruma paraugi. Noteikts rezultāts šajā pētījumā tomēr netika iegūts.

Reaģējot uz "The New York Times" ziņoto, "Volkswagen" un "Daimler" nāca klajā ar paziņojumiem, kuros skaidroja savu lomu izmēģinājumos ar pērtiķiem.

"Volkswagen" atzina, ka "tolaik izvēlētās zinātniskās metodes bijušas nepareizas", bet "Daimler" paziņoja, ka sākta notikušā izmeklēšana. "Daimler" norādīja, ka uzskata šādus izmēģinājumus par "liekiem un pretīgiem".