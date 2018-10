Vācu autoražotājs " Volkswagen " (VW) un amerikāņu tehnoloģiju gigants " Microsoft Corp." kļūst par stratēģiskajiem partneriem, lai radītu vienu no pasaulē lielākajiem specializētajiem automobiļu nozares mākoņserveriem ("Volkswagen Automotive Cloud"), kura pamatā būs "Microsoft Azure" platforma.

"Volkswagen AG" uzraudzības padome 28. septembrī apstiprināja līguma noslēgšanu starp VW un "Microsoft". Izvēloties par stratēģisko partneri "Microsoft", VW pieņēmis izšķirošu soli savā digitālajā transformācijā, lai kļūtu par mobilitātes sniedzēju ar auto parku, kas ir pilnībā savienots un aprīkots ar digitālo ekosistēmu "Volkswagen We".

Sākot no 2020. gada, vairāk nekā pieci miljoni jaunu VW automobiļu gadā būs pilnībā savienoti, kļūstot par daļu no Lietu interneta (Internet of Things, IoT) mākoņservera. Šī padziļinātā partnerība starp abiem uzņēmumiem nodrošinās pamatus, lai apvienotu "Microsoft" globālās mākoņdatošanas zināšanas ar VW pieredzi kā globālam autoražotājam.

Kopā abi uzņēmumi izstrādās tehnoloģisko pamatu daudzpusīgam automašīnu nozares mākoņserverim. Nākotnē visi nodrošinātie pakalpojumi VW zīmola automašīnām, kā arī uz mākoņservera balstītā platforma, kas pazīstama arī kā "One Digital Platform" (ODP) tiks veidota uz "Microsoft Azure" platformas un pakalpojumiem, kā arī izmantojot "Azure IoT Edge". Tādējādi tiks būtiski uzlabota tehniskā vide.

"Volkswagen Automotive Cloud" sniegs iespēju ražotājam optimizēt automašīnu, mākoņservera platformu un uz klientiem orientēto pakalpojumu savienojamību visiem zīmoliem, tostarp "Volkswagen We".



Izveidojot "Volkswagen Automotive Cloud", ražotājs spēs nodrošināt konsekventus mobilitātes pakalpojumus visā savā piedāvāto automobiļu klāstā, uzlabojot patērētāja pieredzi, kā arī piedāvājot tādus jaunus risinājumus kā telemātiku un droši savienot datus starp automašīnu un mākoņserveri.

Partnerības ietvaros VW izveidos jaunu automobiļu mākoņservera attīstības biroju Ziemeļamerikā netālu no "Microsoft" galvenā pārvaldes centra. Lai palīdzētu realizēt jaunu autorūpniecības transformācijas posmu, "Microsoft" nodrošinās VW praktisku atbalstu, autoražotājam paplašinot savu jauno automobiļu mākoņservera attīstības biroju, tostarp sniedzot resursus, lai palīdzētu ar darbinieku piesaisti, to pārvaldi, kā arī konsultēšanas pakalpojumiem. Sagaidāms, ka tuvā nākotnē komanda pieaugs līdz aptuveni 300 inženieriem.

Papildu šīs partnerības tehnoloģiskajam atbalstam "Microsoft" nodrošinās pieeju mākoņdatošanas zināšanām, lai VW izstrādātāji, inženieri spētu izmantot un mācīties no "Microsoft" pieredzes, šīs zināšanas iekļaujot VW organizācijas darbā.

Ilgtermiņā šajā stratēģiskajā partnerībā izstrādātie risinājumi tiks izmantoti arī citos "Volkswagen Group" zīmolos visos pasaules reģionos, veidojot pamatus šo zīmolu uz klientu koncentrētajiem pakalpojumiem. Tas attiecas uz "Volkswagen ID." elektriskajām automašīnām, kā arī uz tradicionālās piedziņas modeļiem. Nākotnē VW automobiļu parks kļūs par mobiliem Lietu interneta centriem, kas savienoti ar "Microsoft Azure".