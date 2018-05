Galvenais ceļš krustojumā maina virzienu – kā pareizi izbraukt šādu krustojumu? Vai transportlīdzeklim pagrieziena rādītājs ir jāieslēdz vai nav? To pie speciālistiem devās noskaidrot LNT raidījums "Zebra".

"Pirmkārt, ja galvenais ceļš maina virzienu, tas nosaka autovadītājiem prioritāti, kur galvenais ceļš turpina savu virzienu. Otrkārt, ja galvenais ceļš maina virzienu vai nu pa labi, vai pa kreisi, citi autovadītāji ir jāinformē, ieslēdzot virzienrādītāju," skaidro Māris Lūsis, CSDD transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas grupas vadītājs.

"Gadījumos, kad krustojumā turpinām kustību taisni, tas ir, braucam nost no galvenā ceļa, virzienrādītājs nav jāieslēdz, jo autovadītājs savu kustība turpina taisni," precizē Lūsis.

Tomēr rodas jautājums – ja galvenajam ceļam, kas krustojumā maina virzienu, katrā braukšanas virzienā ir divas joslas, tad turpināt braukt taisni var no abām? "Šādā gadījumā, ja turpinām braukt pa galveno ceļu, tad ieņemam malējo kreiso joslu. Bet, ja nogriežamies no galvenā ceļa un krustojumā turpinām kustību taisni, tad, izbraucot no krustojuma robežām, jāatrodas savā braukšanas joslā, tātad pirms tam ir jāpārkārtojas malējā labās puses joslā," norāda CSDD transportlīdzekļu eksaminācijas grupas vadītājs.

"Ja joslas maiņas gadījumā blakus ir divi automobiļi, tad priekšroka ir tam, kuram labā puse ir brīva. Respektīvi, pārkārtojoties ceļš jādod tam automobilim, kas jums ir labajā pusē," skaidro Lūsis. "Galvenais ceļš norāda prioritāti, bet ne stāvokli uz brauktuves."

Vissarežģītākais manevrs krustojumā, kur galvenais ceļš maina virzienu, ir apgriešanās braukšanai pretējā virzienā. "Šeit ļoti svarīgi būtu pirms apgriešanās manevra saprast, vai autovadītāji, kuri tuvojas no kreisās puses, ir sapratuši jūsu nodomu. Gadījumā arī, ja rodas nesaprašanās, es ieteiktu labāk viņu palaist un turpināt kustību aiz šī autovadītāja, kas izbrauca no mazāksvarīgā ceļa," iesaka Lūsis.