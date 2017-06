Neskatoties uz to, ka ir 21. gadsimts, joprojām uz Latvijas ceļiem zirgu ir samērā daudz. Ko darīt brīdī, kad mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs satiksmē sastop zirgu, skaidro LNT raidījums "Zebra".

Lai arī zirgs nav alnis un satiksmē vairumā gadījumu ir ar jātnieku vai pajūgu, tik un tā dzīvnieks paliek dzīvnieks. Ierindas autobraucējs nav zirgu speciālists, tādēļ lieti būtu zināt, kā droši uz ceļa pabraukt garām zirgam.

"Jātnieks ne vienmēr var labi kontrolēt zirgu, tādēļ autovadītājiem ir jāievēro diezgan liela piesardzība. Amplitūda, kurā zirgs var kustēties, it īpaši, kad tas nobīstas, ir lielāka nekā motocikla vai automobiļa vadītājam," skaidro zirgu uzvedības speciālists Raivo Saļms.

Kad zirgs nobīstas, piemēram, no skaļa dzinēja trokšņa vai signāltaures, zirgs var lekt uz sānu, tādēļ transportlīdzekļa vadītājam zirgs jāapbrauc ar ātrumu, no kura var tūlīt apstāties, ja šāds risks piepildās. Tāpat jāievēro pēc iespējas lielāka distance no dzīvnieka apbraukšanas laikā.

Ja zirgs uz ceļa apstājas un sāk dīdīties, tad labāk arī autovadītājam ir apstāties un neziņas gadījumā izkāpt un pavaicāt jātniekam vai pajūga vadītājam, kā rīkoties tālāk – droši braukt vai nogaidīt.

Kad esat pabraucis garām zirgam, nevajadzētu uzreiz strauji paātrināties, radot lielu troksni vai putekļu mākoni, aicina Saļms.