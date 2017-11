Viens no visbiežāk LNT raidījuma "Zebra" skatītāju uzdotajiem jautājumiem ir – kā un kāpēc bremzēt automobili ar pārnesumiem. Lai atbildētu uz šo jautājumu un praktiski pārliecinātos, vai un kāpēc šādai darbībai ir kāds praktisks labums, Pauls Timrots devās pie autosportista Haralda Šlēgelmilha uz "333" sacīkšu trasi.

"Visupirms vajadzētu iemācīties bremzēt bez transmisijas pārnesumu pārslēgšanas – vienkārši apstāties maksimāli efektīvi. Kad ir radusies sajūta par to, kā automobilis uzvedas bremzējot, tikai tad vajadzētu sākt domāt par to, kā ir jābremzē ar pārnesumiem," iesaka Šlēgelmilhs.

"Pēc būtības, tas nav nemaz tik vienkārši. Lai to izdarītu pareizi un organiski, ir nepieciešamas bezmaz sacīkšu braukšanas iemaņas. Ja runājam vienkārši par drošu braukšanu, tad lielāka iespējamība ir "sačakarēties" šajā pārnesumu slēgšanas procesā, un rezultātā bremzēšanas ceļš tikai palielināsies," brīdina pieredzējušais autosportists.

Lai par to pārliecinātos praksē, "Zebra" iesēdināja automobilī "autovadītāju parasto", kurš no 90 km/h ātruma, vienkārši bremzējot, apstājās samērā īsā distancē. Tomēr atkārtoti to mēģinot, bet jau ar manuālu pārnesumu pārslēgšanu bremzēšanas laikā, apstāšanās distance tikai ievērojami palielinājās. "Visus pārnesumus pārslēgt tik ātri ir grūti, vieglāk ir vienkārši nospiest un turēt bremžu pedāli," atzina eksperimenta dalībniece Ramona.

"Tajā brīdī, kad uzreiz ieliekam, piemēram, otrajā pārnesumā, bet braukšanas ātrums ir pārāk liels, tad vienkārši varam sabojāt automobiļa dzinēju un būs jādodas uz autoservisu," norāda Šlēgelmilhs. "Otrs risks ir, ja, nedod Dievs, ir slidens, mašīnai nav braukšanas elektroniskās stabilizācijas sistēmas (ESP), piemēram, kāds pavecāks aizmugurējo riteņu piedziņas BMW – un autovadītājs uzreiz pārslēdzas otrajā pārnesumā pie neadekvāti liela ātruma, jau veicot manevru, tas izraisa arī lielu sānslīdi. Autovadītājs zaudē kontroli pār spēkratu, un tad ir ziepes."

Noslēgumā Šlēgelmilhs bremzēšanu no 90 km/h nodemonstrēja gan ar tikai bremžu pedāli, gan arī paralēli ar pārnesumu pārslēgšanu. Otrajā gadījumā viņam patiešām izdevās apstāties īsākā distancē, pierādot, ka bremzēšanai ar pārnesumiem, ja to dara pareizi, efekts ir.

"Satiksmes drošības vārdā bremzēt ar pārnesumiem nav vērts," secina "Zebra" vadītājs Timrots. "Ja vēlaties to iemācīties sportiskos nolūkos, aiziet uz trasi!"