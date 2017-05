Šoseja Rīga - Ventspils, pie krustojuma Stende - Talsi. Visu ceļu no Jūrmalas līdz pat Talsiem šosejai ir pa vienai joslai katrā virzienā, bet pēkšņi pie Talsiem šoseja pēkšņi ir padarīta ļoti plata un arī krustojums izveidots kā uz intensīvās satiksmes Jūrmalas šosejas. Kāpēc tas ir tik liels un kam tas būvēts?

Aptaujājot Latvijas Valsts ceļu pārstāvjus, tā laika ceļa būvētājus un vietējos iedzīvotājus, izkristalizējās trīs versijas, kuras dokumentāli vismaz šobrīd nav iespējams pierādīt.

Viena no versijām, kas izskan visbiežāk – šoseja padomju laikos tika padarīta tik plata šajā posmā, lai kalpotu kā rezerves militārais lidlauks. Tāpat tiek pieļauts, ka tā vienkārši bija to laiku piešķirtā budžeta "apgūšana" vai vienkārši lieluma mānija.

Savukārt Latvijas Valsts ceļu (LVC) arhīvā nav dokumentu, kas apstiprinātu šī ceļa posma militāro nozīmi – "ko lika, to arī "ceļinieki" būvēja". Tomēr LVC neizslēdz iespēju, ka tas patiešām bijis kā "maskēts militārais lidlauks", jo runas par to klīst vēl no tiem laikiem.

