Šajā krustojumā Ģertrūdes ielai ir pa vienai joslai katrā virzienā – ja kāds tajā izdomā griezt pa kreisi uz Brīvības ielu, pārējie automobiļi aiz tā ir spiesti stāvēt, un satiksmes plūsma apstājas.

Ko darīt šādā situācijā? Vienkāršākais būtu aizliegt kreiso pagriezienu. Bet šoreiz tas pat nav vajadzīgs, jo tepat, 50 metru tālāk, ir ideāls apļveida krustojums, uzskata Timrots. Tātad pārbraucam Brīvības ielu pa taisni, apbraucam ap Ģertrūdes baznīcu un uztaisām nevienam netraucējošu pagriezienu pa labi.

Bet ko darīt ar tiem, kuri veic pagriezienu pa kreisi uz Brīvības ielu no Ģertrūdes baznīcas puses? Arī šeit "Zebra" vadītājam ir vienkāršs piedāvājums risinājumam – nevajag iegriezties Ģertrūdes ielā, bet gan braukt pa Baznīcas ielu un tad no Stabu ielas veikt pagriezienu pa kreisi uz Brīvības ielu. Tur to darīt ir daudz ērtāk, jo Stabu iela ir vienvirziena un tur gaidītāji uz šo manevru nevienam citam satiksmes plūsmā netraucē.

"Pamēģiniet tā izbraukt un jums patiks," garantē Timrots.