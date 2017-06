Kā rīkoties vietās, kur viena šosejas piekļaujas otrajai ar ieskriešanās joslu. Kā norāda raidījuma vadītājs Pauls Timrots, šādā situācijā jārīkojas ir tiem, kuri brauc pa galveno ceļu taisni. Ja zināt, ka priekšā piekļausies vēl viens ceļš, iebrauciet otrajā joslā, lai tam, kurš brauc pa ieskriešanās joslu, pietiktu vietas pirmajā joslā.

Tāda pati situācija ar ceļa tikumiem var būt arī pilsētā. Piemēram, Krasta iela Rīgā – no Salu tilta pārvada automobiļu plūsma iekļaujas Krasta ielā. Pēc Timrota domām, būtu jauki, ka tie autobraucēji, kuri pa Krasa ielu brauc no centra puses, šeit laikus pārkārtotos uz otro joslu un ļautu brīvi no ieskriešanās joslas braucošajiem bez apstāšanās (kā tas tagad nereti tur notiek) iekļauties kopējā plūsmā.

Tamlīdzīgi arī vajadzētu rīkoties pie apgriešanās braukšanai pretējā virzienā –, ja redzat, ka kāds šādu manevru vēlas veikt, pārvietojieties vienu joslu pa labi, lai atvieglotu tam plānoto manevru un neveidotu sastrēgumu.