Slavenais Mūkusalas ielas aplis – daudzi autobraucēji būs pamanījuši, ka te ir dažādi satiksmes uzlabojumi un nogriezties no Salu tilta uz Mūkusalas ielu var pa atsevišķu joslu, neizbraucot tieši uz apļa. Bet tāpat šeit notiek dažas ķezas, norāda LNT raidījums "Zebra".

Daudzi atceras aculiecinieka video, kurā nofilmēts, ka Mūkusalas aplī no Salu tilta braukušo mācību auto aizķēra no apļa izbraukušais kravas automobilis. Kurš tad vainīgs? Brauc vieglā automašīna – tai zīme "Dodiet ceļu!". Vieglā automašīna it kā ceļu nedeva, bet kāpēc smagais auto pārbrauc pāri līnijai? Kurš no viņiem "vairāk" vainīgs?

"Akla paļaušanās un savu pienākumu nepildīšana. Tā es to noformulētu," skaidro Alberts Krūmiņš, CSDD Rīgas nodaļas priekšnieka vietnieks eksaminācijas jautājumos. "Paanalizējot situāciju, es teiktu tā – tur ir krustojums, kurā nevajadzētu būt konflikta punktiem jeb tā saucamais aizvējš. Savukārt, braucot no labās joslas, ir uzlikta zīme "Dodiet ceļu!". Es to raksturotu kā sava veida kaulēšanos – man ir it kā brīva josla, bet tajā pašā laikā man ir jādod citiem ceļš. Es sauktu to cilvēku pie "Dodiet ceļu!" zīmes par procesa saimnieku – viņam būtu jāgarantē tā drošība lielākā mērā nekā otram autovadītājam."

"Pieļauju, ka aculiecinieka video kravas automašīnas vadītājs vēlējās ieņemt labo joslu pēc iespējas ātrāk. Protams, pārkāpjot noteikumus, viņš to arī izdarīja," norāda Krūmiņš. "Konkrētajā gadījumā es teiktu, ka autovadītājam, kas brauca pie zīmes "Dodiet ceļu!", vajadzēja vairāk pievērst uzmanības, vairāk skatīties apkārt un atbildēt par to, ko viņš dara. Savukārt otram autovadītājam noteikti nevajadzētu braukt pār nepārtraukto līniju."