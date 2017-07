Pagrieziens uz Zvejniekciema dzelzceļa staciju. Saulkrastiem apkārt tagad ir uzbūvēts jauns un moderns apvedceļš ar trim viaduktiem, bet nav saprotams, kāpēc uz tā ir atstāts kreisais pagrieziens uz Saulkrastiem. Tie, kuri tur vēlas nokļūt no Rīgas puses, sen jau to varēja izdarīt uz apvedceļa pirmā viadukta. Bet no Tallinas puses – pa pirmo viaduktu tajā pusē.

Ja kāds argumentēs, ka šeit kreisais pagrieziens uz Saulkrastiem ir vajadzīgs, jo pa jauno šoseju iebraukt Saulkrastos ir ātrāk nekā pa veco ceļu, tad patiesībā, kā uzskata "Zebra", padomāt vajadzētu divreiz.

Šobrīd situācija ir tāda –, ja kāds gaida kreiso pagriezienu, bet kādam turpat vajag pa labi uz mājām, tad sanāk visiem pa šoseju braucošajiem aiz viņiem piebremzēt. Ne tur var apdzīt, ne arī tur ir kāda bremzēšanas josla.

"Zebra" vadītājs Pauls Timrots iesaka šo kreiso pagriezienu uz Zvejniekciemu slēgt ciet. Priekš kam tad tika iztērēta milzīgā nauda viaduktiem pirms un pēc Saulkrastiem, retoriski vaicā Timrots.