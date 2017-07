Tramvajs un automašīnas – parasti mēs atceramies, ka kaut kad tam tramvajam bija jādod ceļš un vispār tas ir tāds galvenais uz ceļa. Bet kā tad īsti ir un kuri noteikumu punkti attiecas uz tramvaju, to savā sižetā skaidro LNT raidījums "Zebra".

Ja tramvaja pietura ir ceļa vidū, autovadītājiem gājēji ir jāpalaiž – bet ko tieši tas nozīmē? Vai jāgaida, kad cilvēki būs aizgājuši, vai jāgaida, kad tramvajs būs aizvēris durvis, vai jāgaida, kad tramvajs būs aizbraucis prom?

"Drīkst braukt garām tramvajam, bet, protams, no praktiskā viedokļa, ir jāievēro īpaša piesardzība šādā gadījumā, jo var gadīties, ka kāds aizgulējies pasažieris mēģina pēdējā brīdī lēkt ārā no šī tramvaja vai kāds cilvēks skriet pāri brauktuvei, lai uz to paspētu. Šādā gadījumā autovadītājs, kurš nebūs novērtējis šo situāciju, negadījumā, visticamāk, tiks atzīts par vainīgu," skaidro Juris Teteris, CSDD kvalifikācijas daļas priekšnieks.

"Šeit derētu atgādināt arī pasažieru pienākumus, kuri gaida tramvaju pieturā, – viņiem atļauts iziet uz brauktuves tikai tajā brīdī, kad tramvajs ir jau apstājies," precizē Teteris.

