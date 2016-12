Reizē ar daudzām labām lietām autosports rada arī troksni. Tas veicina arī diskusijas, cik trokšņainā vidē ir jādzīvo Mežciema iedzīvotājiem tajās dienās, kad Biķernieku trasē notiek auto vai moto sacensības. Kāds tad ir skaļums sacensību laikā un ikdienā Mežciemā un citviet Rīgā, to noskaidroja TV raidījums "Zebra".

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka Biķernieku trasē pieļaujamais trokšņu līmenis ir no 65 līdz 75 decibeliem – tas ir vidējais līmenis, kas tiek mērīts no astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā. Trokšņu līmenis tiek mērīts katras 10 sekundes. Lai arī MK noteikumi nosaka, ka tie jāmēra divus metrus no tuvākās dzīvojamās ēkas, patiesībā Biķernieku trases saimnieki to mēra tuvāk trasei (no biroja ēkas).

"Zebra" nomērīja trokšņu līmeni divus metrus no trasei tuvākās dzīvojamās ēkas, kā to nosaka MK noteikumi. Mērījumi tika veikti pie S. Eizenšteina ielas, kad Biķernieku trasē nekādas aktivitātes nenotika. Izrādās, ka ikdienas satiksme uz ielas rada 65 līdz 80 decibelu troksni – jo lielāks auto vai ar radžotām riepām aprīkots, jo lielāks troksnis. Savukārt pašā Biķernieku trases vidū, kur riņķī ir mežs, troksnis bija ap 50 līdz 55 decibelu.

Tad "Zebra" ar to pašu mērīšanas ierīci devās uz Brīvības ielu, kur pat brīdī, kad nav garām braucošo transportlīdzekļu, troksnis ir vismaz 60 decibelu. Tiklīdz garām brauc kāds automobilis, troksnis sasniedza līdz 80 decibelu.

Interesanti, ka lielākais trokšņu līmenis Biķernieku trasē tika reģistrēts rallijkrosa čempionāta "World RX" posma laikā 1. oktobrī – vidēji 64,35 decibeli. Nākamā skaļākā sacīkste šajā trasē ir bijusi 3. septembrī HGK drifta šovs (57,65 db), bet trešajā vietā – autošosejas sacensības "Riga Summer race" 20. augustā (57,49 db). Savukārt parastā dienā Biķerniekos reģistrētais vidējais trokšņu līmenis ir 52,41 db.

Kāda ir mūsu attieksme pret šo troksni, arī visvairāk nosaka to, kā mēs to uztversim. Galu galā katram mūzika savā radio aparātā ir mūzika, bet tas, ko klausās kaimiņš aiz sienas, bieži vien ir troksnis.