"Šobrīd tas nebūtu prātīgs lēmums, jo vispirms autoservisiem būtu jābūt gataviem ko tādu darīt. Šeit jāsaprot, ko vēlamies panākt – lai būtu labāka cena vai labāka kvalitāte," uzskata Arnis Jaundzems, mobilitātes pakalpojumu sniedzēja "Sixt" vadītājs Baltijas valstīs. "Tehniskās apskates uzticēšana autoservisiem varētu būt ērtāka, tomēr mēs daudz naudas zaudēsim arī tad, ja cilvēki sāks iet bojā, tāpēc ka automašīnas nav tehniskā kārtībā. Ilgtermiņā, iespējams, šis būtu labs risinājums, bet ļoti rūpīgi ir jāpārdomā soļi līdz tam, kā līdz tam nonākt."

"Eiropas Savienībā (ES) vēsturiski Nīderlandē ir bijusi autoservisu sistēma tehniskajā apskatē. Savukārt pēdējos 10 vai pat 20 gadus ES neviens nav vedinājis procesus, lai tehniskās apskates veiktu autoservisos. Neviena valsts!" norāda Jānis Liepiņš, CSDD transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks.

"Es teiktu, ka nav jēgas – servisiem ir jāskrūvē mašīnas, un šobrīd tās kontrolē tehniskās apskates stacijas, kuras to dara ļoti labi un pārliecinoši," komentē Jānis Jumītis, autoservisa "Rallija klubs" vadītājs. "Cik nu kopumā liela jēga ir tehniskajai apskatei? Automašīnas lūst nepārtraukti, un cilvēki nemīl tās kopt."

"Šīs lietas ir stingri jānodala, gluži kā citās nozarēs –, piemēram, grāmatvedis nekad neveiks finanšu auditu. Tie ir divi dažādi cilvēki – ar dažādi sertifikāciju un dažādu atbildības pakāpi. Ja servisā, kā saka, āzis ir par dārznieku, tad nekas prātīgs nenotiks. Ja ir kārtīgi sakārtota sistēma, tad šīs lietas, protams, var mēģināt darīt," norāda "Sixt" pārstāvis.

"Laukos, domāju, atkarībā no tā, cik tālu ir šis postenis, uz kuru cilvēks brauc iziet tehnisko apskati. Nedomāju, ka laukos katra šī garāžiņa būs spējīga ieinvestēt tik daudz naudas, lai spētu pieņemt šo tehnisko apskati," turpina autoservisa "Rallija klubs" vadītājs.

"Zviedrija bija labs piemērs tam, kas notiek, ja limitētu pakalpojumu sniegšanu padara par brīvi pieejamu tirgū. Zviedrijā šāds eksperiments tika veikts 2010. gadā – cena šobrīd ir pusotru kārtu augstāka nekā pirms tam, un reģionos tehniskās apskates stacijas, kur bija mazs pieprasījums, diemžēl tika slēgtas, jo tās bija nerentabli noturēt," skaidro CSDD pārstāvis.

Autoservisa "Rallija klubs" vadītājs Jānis Jumītis norāda, ka viņš atvērta tirgus gadījumā nepirktu tehniskās apskates veikšanai nepieciešamās specializētās iekārtas. "Varbūt auto marku oficiālie dīlersaloni ir tuvāk šim pasākumam, jo viņiem lielākā daļa no šiem instrumentiem jau ir. Un otra lieta – pastāvīgi jāskrien laikam līdzi. Ne jau mēs, mazie autoservisi, skrienam laikam līdzi, lai iegūtu visu jaunāko tehnoloģiju."

"CSDD var viennozīmīgi pateikt, ka Vācijā pašam autoservisam nav tiesību piešķirt tehnisko apskati. Mēs dažas dienas pēc Konkurences padomes paziņojuma sazinājāmies ar Vācijas kolēģiem, un viņi apliecināja – servisiem nav tiesību piešķirt tehnisko apskati!" uzsver Jānis Liepiņš, CSDD transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieks.

"Pirmkārt, būtu jādomā par to, vai būs vispār komersanti, kuri to tehnisko apskati gribēs veikt. Ja būs sertificēšanās, vai vispār būs otrais un trešais pretendents?" pārdomās dalās "Sixt" vadītājs Baltijas valstīs. "Otrkārt, vai visā Latvijas teritorijā būs pieejams šis pakalpojums? Un, treškārt, daudz kas būs jāpārstrādā likumdošanā, jo šobrīd tehniskā apskate ir cieši sasieta kopā ar nodokļu maksājumiem – brīvā tirgus gadījumā tas būs "jāsien vaļā", jo nodokļi būs viena lieta un auto pārbaude būs cita lieta. Tomēr galvenais, lai pārbaudes kvalitāte nekristos līmenī, jo jebkurš ekonomiskais ieguvums ir labs, bet, ja no tā cieš ceļu satiksmes drošība, tad tas ekonomikā atspēlējas ar daudz lielāku efektu, nekā šis sākotnējais nelielais ieguvums."

"Vienīgais, ko es cilvēcīgi pie sevis iedomājos –, kas ir autoserviss un kas ir tehniskā apskate?" uzklausīto rezumē "Zebra" vadītājs Pauls Timrots, "autoservisā es noteikti esmu desmitiem reižu iznerrots vai piekrāpts. Kaut kas automašīnai vai nu nav pieskrūvēts, vai pieskrūvēts kaut kas lieks. Paprasīts ir vairāk naudas, nekā vajag, vai ne par to, par ko vajag. Ejot uz tehnisko apskati, es neko tādu neatceros – parasti stundas laikā esmu cauri, un visas rūpes ir beigušās. Vai tiešām es vēlētos, lai autoservisiem uztic arī tehnisko apskati? Man ir bail, ka āzis par dārznieku nav labākais risinājums lauksaimniecībā".