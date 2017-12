Portāls "Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju aicina noskatīties ātruma un piedzīvojumu raidījuma "ZeKurbulis" šī gada noslēdzošo epizodi. Šoreiz "ZeKurbulis" komanda atskatīsies uz gada iespaidīgākajiem notikumiem auto un moto sportā un veidos savu uzvarētāju topu.

Raidījuma vadītāji Pauls Timrots, Ilmārs Līkums un Artūrs Virbulis apkopojuši savus favorītus nominācijās "Sportisti un notikumi sportā", "Piedzīvojumi", "Dzīvesstils", "Personība" un "Braucamais" un raidījuma gaitā karstās diskusijās veidos 2017. gada līderu izlasi.

Ir aizvadīts notikumiem bagāts gads autosportā, tāpēc "ZeKurbulis" līderu vidū ir gan Pauls Jonass, mūsu pasaules čempions motokrosā, gan Latvijā notikušais pasaules rallijkrosa čempionāta posms, gan driftera Kristapa Bluša trīs pjedestāli pasaules līmeņa sacensībās. Iespējams, ka vietu topā pelnījis arī Konstantīns Calko par dalību Lemānas 24 stundu sacīkstēs un FIA prezidents Žans Tods par vizīti Latvijā.

Savukārt nominācijā "Piedzīvojumi" raidījums izvirzījis gan leģendāro Atlantijas okeāna airēšanas piedzīvojumu "The Slowest Way to Rio", "Red Bull Kart Fight" žurnālistu sacensības, kā arī citus leģendām apvītus latviešu dēkaiņu mērotos ceļus ar dažādiem braucamrīkiem.

"Dzīvesstils" nominācijā "ZeKurbulis" komanda atzīmēs cilvēkus, kuru piedzīvojumu kaislība ir piemērs citiem. Nominantu vidū būs gan "ZeKurbuli" studijas viesis, ķirurgs, pilots un pianists vienā personā – Jānis Zaržeckis, gan Matīss Mežaks, kura visa dzīve saistīta ar auto un sacensību trasēm. Bet varbūt, ka uzvarētāja godu pelnījis autosporta rokzvaigzne Konstantīns Calko, sērferis Jānis Preiss vai leģendārais frīstaila braucējs Mārtiņš Aleksandrovičs.

"ZeKurbulis" 2017. gada personību topā ir Pauls Jonass kā paraugs tam, ka bez talanta nepieciešams arī smags darbs, leģendārais Roberts Elbakjans un regulārais raidījuma studijas viesis, Latvijas autosporta problēmu risinātājs Reinis Pozņaks.

Īpaši karsta diskusija gaidāma par "ZeKurbulis" gada braucamo, kur līdz vienprātībai nonākt būs visgrūtāk gan ielas, gan sporta auto kategorijās. Vai topa virsotnē vieta ir Ziemeļpolam būvētajam "Burlak", HGK jaunajam 3. sērijas "BMW Eurofighter" vai populāro ražotāju jaunākajiem modeļiem, to skatītājiem būs iespēja noskaidrot raidījuma gaitā.

ZeKurbulis un tā ieraksti, kā arī citi autosporta notikumi skatāmi LMT Viedtelevīzijā, lietotnē "LMT Straume" un internetā. Skatītāji aicināti piedalīties "Twitter" diskusijā ar tēmturi #ZeKurbulis.