Portāls "Delfi" sadarbībā ar mobilo televīziju, lietotni "LMT Straume" piedāvā noskatīties jaunāko ātruma un piedzīvojumu raidījumu "ZeKurbulis". Šoreiz raidījumā viesojas autosportists, retro auto entuziasts un piedzīvojumu meklētājs Andris Daugaviņš un godalgotā ūdens motociklu braucēja Krista Uzare.

"ZeKurbulis" vadītājs Pauls Timrots tiekas ar Andri Daugaviņu, lai apspriestu viņa dalību aizraujošā piedzīvojumā. Kopā ar Antīko automobiļu kluba biedriem Andris Latvijas karoga krāsu retro RAF mikroautobusā devās leģendārajā ceļojumā no Liepājas un Vladivastoku Krievijā. Ekspedīcijas mērķis bija atkārtot 1977. gadā veikto izmēģinājuma braucienu "No okeāna līdz okeānam", ko šajā pašā maršrutā mēroja trīs "RAF 2023" mikroautobusi. Kāds izvērtās entuziastu ceļojums kaimiņzemē un kā tur sagaidīja latviešus – par to plašāk šī vakara raidījumā.

Savukārt par ūdens motocikliem un adrenalīnu uz ūdens skatītājiem pastāstīs Krista Uzare. Viņa šogad saņēma sezonas starptautisko superlicenci, kas ļāva viņai piedalīties Pasaules čemionātā ūdens motocikliem "UIM-ABP Aquabike World Championship" kopā ar spēcīgākajiem un ātrākajiem braucējiem no visas pasaules.

Par autosporta un autobūves jaunumiem skatītājiem ziņos Ilmārs Līkums un Artūrs Virbulis. Ilmārs skaidros, kādēļ auto koncerns "Fiat Chrysler" pārtrauc leģendārā "Dodge Viper" ražošanu, kā arī pētīs atšķirības starp jauno "Toyota Supra" un tās dvīņubrāli "BMW Z4". Vai ir radīts jauns auto – "BMW Supra"?

Bet Artūrs apskatīs Latvijas rallija pilota Ralfa Sirmača gaitas un vērtēs, vai mūsu braucējam ir izredzes pietuvoties Igaunijas talanta Ota Tanaka līmenim. Tāpat Artūrs pievērsīsies leģendārajam F-1 braucējam Fernando Alonso, kurš šobrīd ir nozīmīgas izvēles priekšā – palikt "McLaren" komandā vai aiziet no sporta pavisam.

Raidījums "ZeKurbulis" un tā ieraksti, kā arī citi autosporta notikumi skatāmi lietotnē "LMT Straume", "LMT Mājas" viedtelevīzijā un internetā Straume.lmt.lv.