Vienlaikus ar konsultācijām tika veikts arī pētījums par reālo automobiļu riepu stāvokli. Konsultāciju antirekordi bija šādi: seklākais riepu protektors tika fiksēts Rīgā – tikai 2 mm, bet Rēzeknē un Talsos divi spēkrati bija aprīkoti ar vairāk nekā 15 gadus senām riepām.

Biķernieku trases drošas braukšanas eksperts un konsultāciju vadītājs Normunds Lagzdiņš, komentējot situāciju, secina: "Kopumā autovadītāji kļūst zinošāki kā braukšanas prasmju ziņā, tā arī ziemas riepu lietošanas jomā. Tomēr vēl aizvien katram desmitajam auto, kas piedalās apmācībās, riepu protektora dziļums ir četri vai mazāk milimetri. Un, ja vēl riepa ir vecāka pa desmit gadiem, tad tā auto uz ledaina ceļa noturēt nevar. Šādos gadījumos autovadītāji neapzinās savas rīcības sekas."

Braukšanas apmācībās piedalās kā vīrieši, tā arī sievietes. Būtiski, ka tās ir iecienījuši autovadītāji, kuru stāžs ir ap 10 gadiem. "Autovadītājs ir sapratis, ka braukšanas iemaņas ir jāpilnveido regulāri," papildina Lagzdiņš. "Pats svarīgākais ir saprast, kā uz ledus uzvedas tavs auto un kā tu to spēj savaldīt."

Drošas braukšanas speciālisti nodarbību dalībniekiem skaidro drošas braukšanas pamatprincipus, bremzēšanas ceļa garumu ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā censties izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem tiek sniegti skaidrojumi par auto riepu stāvokli, to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanas stilam.



CSDD jau kopš 2015. gada piedāvā autovadītājiem bez maksas uzlabot savas braukšanas iemaņas ziemas apstākļos. Trīs gadu laikā šajās apmācībās piedalījušies vairāk nekā divi tūkstoši autovadītāju. Tiklīdz kā atgriezīsies īsta ziema un stabila sniega sega, CSDD turpinās bezmaksas ziemas drošas braukšanas konsultācijas.