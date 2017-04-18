В студию министр пришел вдохновленный встречей с председателем парламента Китая: взаимный товарооборот стран растет и уже достиг 600 млн евро. В основном это древесина и продовольствие, но продвижение на бездонный китайский рынок начинают и латвийские технологические компании, например, разработчик компьютерного оборудования Mikrotīkls. "Магазин национального косметического бренда Stender в Пекине расположен рядом с бутиком Gucci, - не скрывал восхищения Ашераденс. – И то ли еще будет".

По утверждению министра, латвийская экономика сегодня находится на подъеме – растет производство, логистика, строительство, IT-сфера, сельское хозяйство… Он заверил, что, если правительству удастся провести запланированную налоговую реформу, то развитие страны пойдет семимильными шагами. Главное – определиться, куда: в производство, как Литва, или в высокие технологии, как Эстония.

Ашераденс объяснил, в чем он видит суть налоговой реформы, во что она выльется для экономики и жителей Латвии, почему позитивного эффекта придется подождать и почему госчиновники и министры ждать повышения зарплат не будут.

Зачем нужна налоговая реформа?

- У реформы - несколько целей: стимулировать развитие экономики, снизить уровень неравенства и теневой экономики. По расчетам Центрального банка, если сегодня мы рассчитываем на рост ВВП 3-3,5 %, то после реформы все может ускориться на еще полтора процента в ближайшие три года.

В чем суть реформы?

- Назову главные перемены. Первая – снижение налога на рабочую силу с 23 до 20 процентов. Прежние 23% останутся только для зарплат выше 45 тысяч евро в год. Мировой банк рекомендует сразу вводить прогрессивную систему налога (20-30 процентов, в зависимости от величины зарплаты). Мы отменяем налог на солидарность – он был на зарплаты выше 4 тысяч евро в месяц. Минимальная ставка вырастет до 430 евро, а необлагаемый минимум - до 300 евро. Это значительно снизит бремя налогов на рабочую силу, особенно в секторе маленьких зарплат. И поможет выйти из тени тем, кто там находился.

Второе: налог на реинвестированную прибыль – 0. Если раньше налог на прибыль с предпринимательской деятельности был 15% плюс 10% на изъятые дивиденды, то теперь, если не выбирать прибыль из предприятия, а вкладывать в развитие, то налог платить не надо. А если изымать - ставка 20%. Важно, чтобы на подъеме экономики компании были заинтересованы реинвестировать прибыль в новые продукты, эффективность и человеческий ресурс (знания) – это важный момент для развития экономики. Если компания растет и имеет солидную базу, то и банки в кредитовании будут идти навстречу.

Третье: все доходы от хозяйственной деятельности (например, сдача недвижимости в аренду), налог на которую раньше был 10-15%, будут облагаться со ставкой в 20%. Это делается сознательно, чтобы все ставки более-менее выровнялись.

Чем закроем "налоговую дыру" в 450 млн евро?

- В первый год реформы мы ожидаем недобор поступлений в бюджет 450 млн. евро, который планируем компенсировать тремя способами.

Первый - от роста экономики. Он будет постепенным: в 2018 году ожидаем дополнительных 90 млн евро, в 2019 году – 129 млн, 2020 – 237 млн. Но

Второй – повышение некоторых налогов: на недвижимость, акциз на алкоголь и топливо и другие.

Третий – борьба с теневой экономикой. Будет больше отраслей, в которых вводятся реверсные платежи налога на добавленную стоимость (предполагаемый налог взымается авансом, а по факту – перерасчет, - прим. Ред.). Например, он появится в строительстве, которое стало одной из крупнейших частей теневой экономики.

И все же пор остается дефицит 170-180 млн евро. И тут будет серьезный разговор, разрешат ли нам его. Ведь это немного больше, чем взятое Латвией обязательство не превышать 1% ВВП. Эксперты говорят, что такой дефицит допустим... Мы скоро получим ответ.

Почему зарплаты министров вырастут уже в 2018 году?

- Так решил предыдущий парламент.

Кто они, флагманы экономики Латвии?

- В декабре-2016 и первые три месяца 2017 экономика Латвии активно росла. Все эксперты говорят, что 3% - это абсолютный минимум прироста ВВП этого года.

Снова на подъеме строительство. Поток инвестиций огромнейший. В ближайшие 2-3 года прогнозируется рост в строительстве 15-20%. По большей части рост идет за счет инвестиций в публичном секторе, но и с частным сектором работаем: у нас программа за три года выйти со 170 млн. евро инвестиций в год на 600 млн. евро, которые будут вкладываться в строительство домов, офисов и т.д.

Строительство начинает активно развиваться и в регионах. Валмиера строит первый жилой дом на 150 квартир - сразу разобрали все. Всего там не хватает 1000 квартир. Мэр говорит, что нужны частные компании, которые будут работать над строительством.

Радует стремительное развитие индустриального сектора - прирост 10%. В основном за счет экспорта. Успехи есть в самых разных сферах: металлообработка, деревообработка, сельское хозяйство. Под вопросом только рыбная промышленность после санкций, а молочная решила проблемы, там цены растут, рад я и за крупных производителей зерна – экспорт идет в Арабские эмираты и Северную Африку. Мы видим, как растут индустриальные зоны в Лиепае, Салдусе, Елгаве, Вентспилсе…

…Ожидается, что в конце года возобновит работу Liepājas metalurgs. Сегодня у нас есть шесть предложений о вхождении новых акционеров в "Металлургс". Все они следят за развитием цен в энергетическом секторе. Если вступят в силу решения правительства (о спецпрограмме цен на электричество для энергоемких предприятий), уже во вторую половину года завод может заработать…

Транспорт и логистика снова ожили. Прошлогодний спад по перевалке угля сегодня перекрыт логистикой зерна – порт загружен.

Очень мощно развивается компьютерный сектор. Тут мы выходим на один уровень с эстонцами, а к концу года, как мне кажется, обгоним их по объему продаж продукции программирования.

В туризме – 7% прироста. Мы уже закончили дебаты по поднятию налогов в туризме (с 12 до 21%) – этого не будет. Все поняли, что мы находимся в конкурентной ситуации и должны смотреть не на внутренний рынок, а на внешний. Это почти миллиардная индустрия, которая приносит деньги не только гостиницам. Туристы покупают билеты на самолет (в том числе и наш AirBaltic), тратят в ресторанах, магазинах, на мероприятиях… Если, подняв налоги гостиницам, мы упустим туристов, то упустим и весь денежный поток.

Куда идет Латвия?

- Сегодня наши предприятия научились работать на мировом рынке. Но Латвия все еще ищет в нем свой путь. Она стоит перед важным выбором: пойти, как литовцы, на индустриальное развитие или как эстонцы с финнами – на инновационное. Пока мы видим, что индустриальное развитие на подъеме – появилось много хороших проектов.

Есть развитие и в инновационном секторе, на чьей стороне мои симпатии, но будем смотреть правде в глаза: у нас не хватает квалифицированных кадров. Меня шокировали результаты проверки качества системы образования, полученные министерством Шадурскиса. Если посмотреть на рейтинги наших вузов, то они - на 700-х позициях. Если мы хотим развивать инновации, наши университеты должны быть хотя бы в сотне.

Все это очень тормозит Латвию. У нас не хватает более 10 000 программистов. Строительство на подъеме, и тут же вскрылся очень низкий уровень инженеров-проектировщиков. Надо рассчитывать современные здания, а все проекты возвращаются обратно от экспертов. Например, банк Altum работает над утеплением домов - они говорит, что из-за низкого качества возвращают 80% проектов, просто цифры с цифрами не сходятся.

Это наше узкое место, в котором больше вопросов, чем ответов. Но сегодняшний подъем экономики – хороший повод для выбора пути.