Если в Латвии будет принят обновленный закон "О найме жилых помещений", который продвигает Министерство экономики, застройщики обещают в Риге ежегодно предлагать от 200 до 300 новых квартир. Вместе с упорядочиванием рынка найма жилья эксперты прогнозируют снижение цен, сообщает передаче LNT Ziņu TOP 10.

В настоящий момент квартиры на рынке преимущественно предлагают частные владельцы недвижимости. С 2008 года арендные ставки выросли на 40%. По мнению экспертов, если новый закон будет принят, ожидается стремительное снижение цен, поскольку собственники менее качественных квартир будут вынуждены поубавить свой аппетит.

Как пояснил председатель правления Национального альянса девелоперов (Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianse) Мартиньш Ванагс, у бизнес-структур цены ниже, чем у частных собственников, которые хотят быстрее вернуть вложенные деньги.

Член правления банка SEB Арнис Шкапарс также отмечает преимущество от обязательного занесения договоров найма жилья в Земельную книгу. Такая практика поможет банкам, например, избегать фиктивных договоров, которые внезапно появились уже в период отчуждения квартиры должника по ипотечному кредиту. Впредь заключить договор найма жилья, которое куплено в кредит, можно будет только с согласия банка, поясняет эксперт.

По его прогнозам, спрос на жилье будет стабильным. Квартирами преимущественно интересуются иностранные работники и студенты, а также жители с подпорченной кредитной историей. В настоящий момент в эконом-сегменте аренда жилья обходится дороже, чем ежемесячные кредитные платежи.

"На Тейке двухкомнатную квартиру можно снять за 400 евро, если ее покупать в кредит, скажем, за 50 000 евро, ежемесячный кредитный платеж составит около 220-230 евро. Логично в такой экономической ситуации покупать, а не арендовать жилье", - поясняет Шкапарс.

Иная ситуация в регионах, где рынка найма жилья фактически нет. Девелоперы к регионам не присматриваются, но развивать свои проекты и сдать квартиры жителям могут самоуправления.

В Министерстве экономики надеются, что новый закон будет одобрен правительством еще в этом году, а парламент в первом чтении примет документ до выборов, которые запланированы на октябрь будущего года.

Авторы законопроекта продвигают его под лозунгом борьбы с теневой экономикой. По подсчетам Служба госдоходов, обязательная регистрация всех договоров найма в Земельной книге может принести государственному бюджету до 3,4 млн евро в год в виде налогов с доходов от сдачи квартир.

Сегодня в Латвии около пятой части квартир сдается в наем, в Европе этот показатель составляет в среднем 30%.

Какие изменения ждут владельцев и квартирантов?

1. В отличие от нынешней практики законопроект предусматривает обязательную регистрацию всех договоров найма жилых помещений в Земельной книге. Для тех договоров, которые были заключены до вступления в силу новой редакции закона, предусмотрен переходный период.

Это обеспечит публичный доступ и достоверную информацию о заключенных сделках, что, в свою очередь, защитит как наймодателей, так и квартирантов. К тому же обязательная норма должна способствовать снижению доли теневой экономики на рынке недвижимости, поскольку налоговая служба сразу сможет контролировать и взыскивать налоги с доходов от сдачи объектов в наем.

2. Законопроект предусматривает освобождение от уплаты канцелярской пошлины в Земельной книге при подаче прошения о регистрации права найма. Заверить подписи на документе также можно будет бесплатно в отделениях Земельной книги, поэтому сторонам не придется изыскивать дополнительных средств на регистрацию.

3. Помимо того, существенно меняется порядок решения правовых вопросов при найме жилья. Предусмотрена процедура бесспорного принудительного исполнения в случаях, когда, например, квартиросъемщик не платит по счетам или заканчивает срок договора, а также при принудительном отчуждении собственности у владельца, если договор найма не занесен в Земельную книгу.

Сейчас упомянутые выше случаи регулируются в судебном порядке. Поэтому новые правила позволят быстрее решать споры между сторонами, снизить издержки, а также риск для потенциальных инвесторов. Это, в свою очередь, сделает рынок найма жилья более рентабельным.

4. Впредь договор найма может быть только срочным, то есть заключаться на определённый срок. Если новый договор между сторонами не заключается, наниматель обязан освободить квартиру.

При завершении срока договора квартирант обязан освободить жилье, если стороны не договорились о заключении нового договора.

5. До окончания срока, указанного в договоре, у квартиранта будет право расторгнуть договор, предупредив хозяина за месяц, а наймодатель может это сделать только в случаях и сроках, оговорённых в законе.

6. Члены семьи квартиросъемщика более не получат постоянного права использовать помещения, поэтому не будут нести солидарную ответственность за исполнение условий договора. Лишь в случае смерти нанимателя члены его семьи смогут просить заключить новый договор без изменения условий.

7. Владелец недвижимости сможет поднять квартплату только, если в договоре оговорен такой принцип и порядок. Например, повышение связано с показателем инфляции, планируемыми расходами или ростом затрат.

8. Еще до вступления в силу предложенного закона все ранее заключённые договоры должны быть занесены в Земельную книгу.

9. В случае, если квартира уже используется, стороны будут обязаны заключить новый договор. Если же найти компромисс не удается, можно обратиться в суд, который, проанализировав, установит срок договора, но не более 10 лет, а также определит размер квартплаты.

Эти и другие нормы предлагается внести в закон "О найме жилых помещений", который ещё должно одобрить правительство, и принять депутаты Сейма.