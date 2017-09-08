Эксперт по макроэкономике DNB banka Петерис Страутиньш считает, что это "крайне плохой прецедент", влияние которого на экономическую политику в будущем может иметь катастрофические последствия, в том числе с точки зрения благосостояния общества. "Этим мы сворачиваем с пути, который обозначили в недавно утвержденной налоговой реформе - усилий найти решения, которые способствуют росту общего благосостояния, повышению эффективности народного хозяйства. Вместо этого предлагается перетягивание одеяла между отраслями, результатом которого будет общее снижение благосостояния", - сказал эксперт.
"Задача государства состоит не в том, чтобы поощрять потребителей покупать овощи или молоко, продукты питания или одежду. Если кому-то не хватает денег, это нужно решать при помощи социальной политики. Трудно представить себе еще более глупую, тривиальную цель политики, как снижение цен на отдельные овощи", - подчеркнул Страутиньш.
Одновременно эксперт признал, что это решение, несомненно, будет способствовать снижению цен овощей, но производители наивно надеются на то, что это увеличит спрос на их продукцию. "Продукты питания - это товар, который большинство людей перестают покупать не тогда, когда у них заканчиваются деньги, а тогда, когда он им уже не так сильно нужен. Да, бывают печальные ситуации, когда первыми заканчиваются деньги, но это задача социальной политики. Например, с 2002 по 2015 год возможность жителей Латвии покупать картофель (количество картофеля, которое можно купить на среднюю зарплату) увеличилась более чем в три раза, но потребление на душу населения сократилось на 40%. С ростом доходов люди начинают больше покупать другие продукты. Овощи, которые действительно типичны для Латвии, как правило, и так уже достаточно дешевы", - сказал эксперт DNB banka.
"Вместо того, чтобы строить технологически развитую экономику, мы погружаемся в провинциальный маразм", - резюмировал Страутиньш.
Эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпуйтис отметил, что повышение или снижение налогов - это политический выбор, однако похоже на то, что в данном случае политики очень хотят угодить людям.
Он подчеркнул, что снижение ставки НДС на фрукты и овощи, а также другие товары нужно отложить до тех пор, пока не реализованы фундаментальные изменения и не проанализированы новые фискальные возможности. "В данном случае нет никаких объяснений, почему поддерживается именно эта группа, а не какая-то другая. Кроме того, большинство объяснений шиты белыми нитками. Если есть желание поддержать предпринимателей, то, учитывая их опасения, нужно усилить работу Продовольственно-ветеринарной службы и других надзорных органов, а не снижать НДС. Необходимо искать для предпринимателей другие поддерживающие меры, гораздо более эффективные", - сказал Гашпуйтис.
Как сообщалось, правящая коалиция договорились поддержать предложение Министерства земледелия снизить ставку НДС на латвийские фрукты, ягоды и овощи с 21% до 5%.
Соответствующий вопрос еще будет рассматриваться в правительстве и Сейме.
В подготовленном Минземледелия докладе перечислены характерные для Латвии фрукты и ягоды - это яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, арония, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника.
Характерными для Латвии овощами и зеленью являются картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и другая зелень.
Как указывает Минземледелия, снижение НДС будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства и легальному обороту этой продукции на рынке.