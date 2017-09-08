Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на типичные латвийские фрукты, ягоды и овощи - одно из самых глупых решений за многие годы, заявили опрошенные агентством ЛЕТА банковские аналитики.

Эксперт по макроэкономике DNB banka Петерис Страутиньш считает, что это "крайне плохой прецедент", влияние которого на экономическую политику в будущем может иметь катастрофические последствия, в том числе с точки зрения благосостояния общества. "Этим мы сворачиваем с пути, который обозначили в недавно утвержденной налоговой реформе - усилий найти решения, которые способствуют росту общего благосостояния, повышению эффективности народного хозяйства. Вместо этого предлагается перетягивание одеяла между отраслями, результатом которого будет общее снижение благосостояния", - сказал эксперт.

"Задача государства состоит не в том, чтобы поощрять потребителей покупать овощи или молоко, продукты питания или одежду. Если кому-то не хватает денег, это нужно решать при помощи социальной политики. Трудно представить себе еще более глупую, тривиальную цель политики, как снижение цен на отдельные овощи", - подчеркнул Страутиньш.

Одновременно эксперт признал, что это решение, несомненно, будет способствовать снижению цен овощей, но производители наивно надеются на то, что это увеличит спрос на их продукцию. "Продукты питания - это товар, который большинство людей перестают покупать не тогда, когда у них заканчиваются деньги, а тогда, когда он им уже не так сильно нужен. Да, бывают печальные ситуации, когда первыми заканчиваются деньги, но это задача социальной политики. Например, с 2002 по 2015 год возможность жителей Латвии покупать картофель (количество картофеля, которое можно купить на среднюю зарплату) увеличилась более чем в три раза, но потребление на душу населения сократилось на 40%. С ростом доходов люди начинают больше покупать другие продукты. Овощи, которые действительно типичны для Латвии, как правило, и так уже достаточно дешевы", - сказал эксперт DNB banka.

"Вместо того, чтобы строить технологически развитую экономику, мы погружаемся в провинциальный маразм", - резюмировал Страутиньш.

Эксперт по макроэкономике SEB banka Дайнис Гашпуйтис отметил, что повышение или снижение налогов - это политический выбор, однако похоже на то, что в данном случае политики очень хотят угодить людям.

Он подчеркнул, что снижение ставки НДС на фрукты и овощи, а также другие товары нужно отложить до тех пор, пока не реализованы фундаментальные изменения и не проанализированы новые фискальные возможности. "В данном случае нет никаких объяснений, почему поддерживается именно эта группа, а не какая-то другая. Кроме того, большинство объяснений шиты белыми нитками. Если есть желание поддержать предпринимателей, то, учитывая их опасения, нужно усилить работу Продовольственно-ветеринарной службы и других надзорных органов, а не снижать НДС. Необходимо искать для предпринимателей другие поддерживающие меры, гораздо более эффективные", - сказал Гашпуйтис.

Как сообщалось, правящая коалиция договорились поддержать предложение Министерства земледелия снизить ставку НДС на латвийские фрукты, ягоды и овощи с 21% до 5%.

Соответствующий вопрос еще будет рассматриваться в правительстве и Сейме.

В подготовленном Минземледелия докладе перечислены характерные для Латвии фрукты и ягоды - это яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, арония, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника.

Характерными для Латвии овощами и зеленью являются картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и другая зелень.

Как указывает Минземледелия, снижение НДС будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства и легальному обороту этой продукции на рынке.