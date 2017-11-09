Журнал "Ir" в четверг сообщил, что такие планы вынашиваются в проекте закона, готовящемся под эгидой президента Латвии Раймонда Вейониса. Ашераденс сказал, что об инициативе слышал, но детали не знает, так как законопроект не готовит руководимое им министерство.

Министр сказал, что экономика Латвии входит сейчас в конкурентоспособную фазу, разрабатываются нормы, позволяющие промышленникам покупать электричество по конкурентоспособной цене. "Поэтому я очень осторожен по отношению к любым инициативам, требующим дополнительных субсидий. Сейчас мы точно не можем себе позволить "КОЗ-2"", - сказал Ашераденс.

По мнению министра, есть несколько возможностей развивать "зеленую" энергию, например, ветряные парки, система аукционов на энергию и др.

В распоряжение журнала "Ir" попал проект закона о содействии производству электроэнергии из возобновляемых ресурсов, и в нем предусмотрены субсидии, которые, как и КОЗ, будут включены в тариф на электричество. Конкурсы на право получения поддержки планируется начать не позже 2020 года, и в презентации к закону говорится, что в 2030 году выплачиваемые субсидии сверх рыночной цены составят 45 млн евро.

Разработчики законопроекта отрицают, что речь идет о "КОЗ-2". Наоборот, по их словам, он нацелен на устранение прошлого неудачного опыта.

За законопроект ответственен советник президента Латвии по экономике Андис Екабсонс.