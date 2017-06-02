Первые месяцы 2017 года стали трудными для латвийских мясоперерабатывающих предприятий из-за стремительного повышения цен на свинину, рассказал Гунтис Питеронокс, председатель правления Латвийской ассоциации производителей и переработчиков мяса и глава совета Rēzeknes gaļas kombināts.

"На бирже цена свинины выросла на 35%, поэтом производителя вынуждены повышать цены на конечный продукт, хотя кошельки покупателей не стали толще. Мы вынуждены повышать цены, но не может их повысить пропорционально росту ценам на сырье", - сказал Питеронокс, отметив, что переработчики были вынуждены немного повысить цену на продукцию, но не в таком размере, насколько подорожало сырье.

По его словам, стремительный рост цен на свинину неприятно удивил отрасль. "В начале января оптовая цена свинины в живом весе составляла 1,02 евро, а сейчас она колеблется от 1,35 до 1,37 евро", - пояснил он.

Глава ассоциации добавил, что ситуация на рынке свинины серьезно влияет на отрасль мясопереработки, потому что потребление свинины в Латвии по-прежнему опережает потребление других видов мяса.