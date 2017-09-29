Он положительно оценил тот факт, что МИД Латвии тоже подключился к решению данного вопроса, направив Литве ноту с требованием восстановить рельсовые пути из Мажейкяй в Реньге и восстановить возможность перевозки грузов для "Латвийской железной дороги" (LDZ).

По слоам Аугулиса, восстановление железнодорожных путей может стать значительным фактором для всей отрасли, учитывая, что из нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяй в этом году было транспортировано примерно 1,5 млн тонн грузов.

При этом министр сообщения воздержался от прогнозов, будет ли восстановлено движение поездов по железной дороге между Реньге и Мажейкяй. Он отметил, что надо дождаться официального ответа Литвы на напрваленную ноту и потенциального решения Еврокомиссии о санкциях в отношении Литовских железных дорог. Аугулис утверждает, что Латвия на своей территории железной дороги между Реньге и Мажейкяй может восстановить сообщение в течение 24-х часов.

Как сообщалось, после продолжавшегося несколько лет расследования Еврокомиссия на следующей неделе может объявить о санкциях для литовской государственной железнодорожной компании "Lietuvos gelezinkeliai" (LG, "Литовские железные дороги") за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 году рельсы на участке путей из Мажейкяй в Реньге. Максимальная сумма штрафа для LG может составить примерно 35 млн евро. Должностные лица Литвы публично уверяют, что рельсы в 2008 году были разобраны из соображений безопасности.

На разобранные рельсы Брюсселю жаловался также польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий НПЗ в Мажейкяй и нефтетерминал в Бутинге, однако отношения Литвы с этой компанией в последнее время улучшились.

В соответствии с правилами ЕС, за нарушения конкуренции может быть назначен штраф в размере до 10% оборота компании за последний год. Доходы LG от грузоперевозок в 2016 году составили 350,4 млн. евро - значит, максимальный штраф может составить 35 млн. евро.

Назначенный ЕК штраф может быть обжалован в Суде ЕС в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски. Брюссель ранее также призывал Литву разделить виды деятельности LG, но критики такой идеи предупреждают, что государство может потерять прибыльную деятельность по перевозке грузов.