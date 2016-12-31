Автоперевозчикам следует считаться с тем, что железнодорожные компании в дальнейшем будут ориентироваться также на те грузы, которые традиционно считаются нишей автотранспорта, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления Автотранспортной дирекции (ATД) Кристиан Годиньш.

На вопрос, может ли прокладка железнодорожной магистрали "Rail Baltica" повлиять на сокращение количества грузов у автоперевозчиков, он ответил утвердительно: ""Латвияс дзелзцельш" тоже начинает задумываться о вариантах доставки грузов к железной дороге грузовыми автомашинами с последующей перевозкой по железной дороге, как это все больше происходит в Европе".

Однако у грузовых автомашин есть доступ к местам, где нет железной дороги, поэтому эта ниша всегда будет сохраняться за ними, указал глава АТД.

Автотранспортная дирекция реализует единую государственную политику в сфере международных перевозок и лицензировании предпринимательства, связанного с коммерческими автотранспортными перевозками.