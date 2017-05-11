Цены на квартиры в микрорайонах Риги в апреле по сравнению мартом выросли незначительно, а вот количество сделок с жильем во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало почти на 14%. Об этом говорится в отчете компании Balsts.

"Несмотря на сообщения правительства росте латвийской экономики, а также предоставляемой банками информации о росте объемов кредитования, на реальном рынке по-прежнему наблюдается нестабильность. Начало 2017 года сопровождается ежемесячными колебаниями. Хотя в первом квартале количество сделок увеличилось, второй начинается с падения на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно, это связано с невозможностью накопить на первоначальный взнос, нехваткой "малогабаритного" жилья в новых проектах, и, конечно же, мы не можем игнорировать сокращение численности населения.На количество сделок влияет растущий спрос на аренду, потому что люди хотят быть более мобильными и часто не могут позволить себе купить жилье там, где желают, но могут позволить себе арендовать," - комментирует председатель правления компании Balsts Айгарс Зариньш.

Доходность от аренды квартир в микрорайонах Риги выше, чем в центре. Стоимость аренды двухкомнатных и трехкомнатных квартир в новых проектах составляет от 400 до 700 евро в месяц. Верхняя граница цены соответствует очень хорошим квартирам с отделкой высокого качества. Арендная плата серийных квартир в обычном состоянии от 200 до 300 евро в месяц, в то время как квартиры с хорошим ремонтом, сделанным за последние 10 лет, сдаются по 350- 450 евро в месяц. Наибольший спрос на аренду квартир наблюдается в ближайших к центру жилых массивах - Пурвциемс, Плявниеки, Иманта и Агенскалнс. Более того, в Агенскалнсе наблюдается тенденция к росту арендной платы, так как район в последние годы развивается и расположен относительно близко к центру.