Потребительские цены в августе, как и в июле, по сравнению с предыдущим месяцем снизятся, прогнозируют банковские аналитики. Снижение может составить 0,1-0,4%.

Младший экономист Swedbank Линда Вилдава сказала, что в августе по сравнению с июлем цены снизятся на 0,1%, а в течение года рост составит 3,2%.

Месячное снижение цен будет обусловлено сезонным снижением цен на одежду и обувь, а также на продукты питания, в основном овощи. По мнению Вилдавы, это снижение будет меньше, чем обычно в августе. При этом растут цены на услуги.

Макроэкономический эксперт SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что цены в августе по сравнению с июлем могут снизиться на 0,4%, а годовой рост составит 2,9%. Он также говорит о снижении цен на сезонные продукты питания, о распродажах обуви и одежды. В августе немного снизились цены и на тепловую энергию, но в сентябре они возобновят рост.

Центральное статистическое управление сообщит данные об изменениях потребительских цен в августе в пятницу, 8 сентября.