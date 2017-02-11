Банковские аналитики оценивают первый год деятельности правительства в экономической сфере как неудовлетворительную, свидетельствует опрос, проведенный агентством ЛЕТА.

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш считает, что положительно можно оценить вступление Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития, улучшение коммуникации с предпринимателями, реформы в системе образования, а также инициативы по снижению стоимости электроэнергии для крупных производителей.

Скорее положительно, по мнению Аболиньша, можно оценить начатые в прошлом году реформы в Службе госдоходов и результаты борьбы с теневой экономикой. Как однозначно плохую можно охарактеризовать деятельность правительства в сфере освоения европейских фондов и процессе принятия бюджета, когда предприниматели до последнего не знали, что их ждет в новом году.

Также Аболиньш упомянул, что рост в обрабатывающей промышленности в прошлом году превысил 4,9%, а экономика в целом выросла лишь на 1,6%, поскольку объемы строительства сократились почти на 20%. "Поэтому нельзя сказать, что развитие экономики тормозили лишь внешние факторы, стагнация во многом создается внутри страны", - сказал он.

Эксперт по макроэкономическим вопросам банка SEB Дайнис Гашпуйтис оценил деятельность правительства в экономической сфере как плохую. "Наработок нет. Одно топтание на месте", - сказал он.

В свою очередь эксперт банка DNB Петерис Страутиньш полагает, что правительству необходимо провести реформы в сферах образования, здравоохранения и налоговой политики.