Предложенная Министерством финансов налоговая реформа, которая также предусматривает повышение ставок акцизного налога, рискованна для ряда отраслей, а также неизбежно приведёт к скачку цен на горючее, предупреждает член правления торговца топливом АО Virši-A Янис Приедитис.

Он прекрасно осознаёт, что решение о повышении акциза связано с компенсацией вероятного дефицита бюджета из-за снижения ставок других налогов. Но такие шаги могут привести к негативным последствиям для экономики.

В качестве примера эксперт приводит опыт Эстонии, где с 2016 года постепенно стали повышать акцизный налог. Как результат – торговцы топливом потеряли часть своих клиентов, которые заправляют свой транспорт в соседних странах, в том числе в Латвии. Она от такого "передела" рынка только выиграла - появились новые клиенты как среди бизнеса, так и среди частников.

Без учёта изменения мировых котировок, что трудно прогнозировать, в Латвии цены на бензин из-за повышения акцизного налога вырастут не менее чем на 3,4 цента за литр, а на дизельное топливо – на 3,7 цента за литр. В результате уменьшится объём продаваемого в стране топлива – не только за счёт латвийских клиентов, но и эстонских.

К тому же подорожание горючего отразится на конкурентоспособности перевозчиков и представителей других отраслей.

В чём смысл налоговой реформы?

Буквально уже с будущего года Министерство финансов предлагает установить подоходный налог с населения в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов. И также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности. Минфин предлагает ввести дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро, то есть нулевой необлагаемый минимум будет при зарплате 1350 евро, а 300 евро - при минимальной зарплате.

Предлагается постепенно повысить необлагаемый минимум для пенсионеров.

Ставка НДС останется прежней - 21%, но шире планируется применять так называемый реверсный НДС. Министерство предлагает повышать акциз, налоги на азартные игры и лотереи, а в регулировании налога на недвижимость ставить акцент на упорядочении системы кадастровой оценки.

Минфин предлагает сохранить НМП, уменьшив порог оборота для микропредприятий с 100 тыс. евро до 40 тыс. евро. Дивиденды с НМП будут облагаться 20%-ным налогом.

Разработаны также три рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения. Первый сценарий предусматривает из платежей социального страхования выделять на медицину 1%, что даст бюджету дополнительно 167 млн евро. Второй сценарий предусматривает увеличение пациентских взносов, если пациент не платит соцвзносов, а третий - увеличить НДС на один процентный пункт, что позволит взимать дополнительно 80 млн евро.