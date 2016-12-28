Российские компании охотно хранят данные в Латвии. Здесь их привлекает высокий уровень сервиса и равноудаленность от большинства точек приема и передачи данных, рассказал агентству LETA Владимир Комиссаров, коммерческий директор московского представительства латвийской компании DEAC, которая позиционирует себя как европейский оператор центров данных.

Компания имеет центры данных в Риге, на условиях сотрудничества с партнерами также предоставляет услуги в Киеве, Москве, Франкфурте, Лондоне, Амстердаме. "Однако наиболее популярен по-прежнему рижский центр как равноудаленный от большинства точек приема и передачи данных", - говорит Комиссаров.

Еще одним преимуществом является уровень здешнего сервиса. "В России мало кто обеспечивает такую же оперативность, резервные мощности и то, что бизнес ценит больше всего - непрерывность поддержки в режиме 24/7", - рассказывает коммерческий директор DEAC.

По его словам, большинство клиентов компании - это предприятия, ориентированные на бизнес не только в России, но и в Европе. "Они либо ведут трансграничную торговлю, либо имеют представительство в европейской стране. Само местоположение рижского центра выгодно для российских заказчиков из-за близости к границе, а задержка при передаче данных очень мала. С другой стороны, здесь можно разместить некий хаб для европейского рынка", - считает Комиссаров.

Отвечая на вопрос о законе, запрещающем российским гражданам хранить личные данные за пределами РФ, он сказал, что журналисты, освещающие этот закон, часто неправильно его интерпретируют. "На самом деле его смысл в том, что первоначальная обработка, сбор и хранение должны происходить на территории РФ. А резервные копии можно хранить в любой точке мира. Запрета на размещение персональных данных россиян за пределами Российской Федерации нет", - подчеркивает он.