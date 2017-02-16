Ожидается, что в этом году в Латвии будет принят отдельный закон о социальном предпринимательстве. И тогда наряду с формами деятельности IU (индивидуальный предприниматель), SIA (общество с ограниченной ответственностью) появится форма SU - социальный предприниматель, необходимость в которой давно назрела, сказала в интервью агентству LETA финалистка конкурса "Предприниматель доброй воли-2016", социальный предприниматель и психолог Анна Кашина.

Пока большинство социальных предприятий в Латвии работают в форме обществ (biedriba), так как участие во всевозможных конкурсах на гранты затруднено или вовсе невозможно, если предприятие работает как ООО, поскольку его главной целью является только и единственно извлечение выгоды, поясняет А. Кашина.

"В Латвии социальные предприниматели на сегодняшний день обычно имеют обе формы деятельности - и общество, и ООО. Им приходится вести бухгалтерию на двух фирмах, администрировать в двойном объеме один и тот же офис, и один и тот же штат. Новая форма предпринимательской деятельности - SU - могла бы решить эту проблему", - считает она.

"Смысл существования социального предприятия - принести пользу обществу и заработать какие-то деньги. Для таких предприятий форма SU очень нужна, поскольку понятно, что их целью не является зарабатывание миллионов. Но при этом предприниматель берет на себя часть функций государства, на осуществление которых у самого государства не хватает ресурсов. Ведь нужно работать со слепыми, нужно трудоустраивать инвалидов, надо как-то помогать пенсионерам, которые живут в ужасных условиях. В каком-то объеме заниматься этим как раз могут частные предприниматели. Но для этого нужно обеспечить базу, чтобы это было выгодно, в том числе и с налоговой точки зрения", - говорит Кашина.

По ее словам, в Латвии сейчас работает не более 100 социальных предприятий, часть из них - общества, часть - ООО, а часть - просто отдельные люди, осуществляющие какой-то проект. Но их деятельность не является выгодной и пока никак не поощряется государством.