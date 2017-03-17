Между латвийскими рыбопромышленниками ведутся ценовые войны. "Чтобы получить клиентов, предприятия пытаются вытеснить друг друга, предлагая более низкую цену. Таким образом, клиентам предлагается цена ниже себестоимости", - пояснил он, отметив, что это отрицательно сказывается на финансовых показателях предприятий. И хотя ценовые войны между рыбоперерабатывающими предприятиями были и раньше, сейчас в условиях конкуренции цены опускаются неадекватно низко.
По его словам, в этом году в отрасли не предвидится улучшений по сравнению с прошлым годом. Латвийские рыбоперерабатывающие предприятия работают со сниженными производственными мощностями, из-за чего себестоимость продукции увеличилась. В целом ситуация в отрасли в этом году радикально не улучшилась, все предприятия работают более или менее со знаком минус.
Основной капитал учрежденного в 1992 году АО Brīvais vilnis - 4,339 млн евро.