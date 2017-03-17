Из-за взаимной конкуренции латвийские рыбопромышленники снизили цены на продукцию ниже себестоимости, сообщил агентству LETA председатель правления предприятия Brīvais vilnis Арнолд Бабрис.

Между латвийскими рыбопромышленниками ведутся ценовые войны. "Чтобы получить клиентов, предприятия пытаются вытеснить друг друга, предлагая более низкую цену. Таким образом, клиентам предлагается цена ниже себестоимости", - пояснил он, отметив, что это отрицательно сказывается на финансовых показателях предприятий. И хотя ценовые войны между рыбоперерабатывающими предприятиями были и раньше, сейчас в условиях конкуренции цены опускаются неадекватно низко.

По его словам, в этом году в отрасли не предвидится улучшений по сравнению с прошлым годом. Латвийские рыбоперерабатывающие предприятия работают со сниженными производственными мощностями, из-за чего себестоимость продукции увеличилась. В целом ситуация в отрасли в этом году радикально не улучшилась, все предприятия работают более или менее со знаком минус.

Основной капитал учрежденного в 1992 году АО Brīvais vilnis - 4,339 млн евро.