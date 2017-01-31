В интервью газете Diena Bizness он рассказал, что налоговую систему надо рассматривать в целом, а не выделять только один налог. Одним из параметров оценки должна быть величина налогового бремени. Например, мы говорим, что налоги не повышаются, но в реальности все выглядит наоборот. Налоговое бремя в последнее время увеличивается за счет введения новых пошлин. В свое время их было 20, а сейчас уже больше сотни.

"Так как прогрессивный подоходный налог с населения в случае с Латвией только способствовал бы увеличению социального расслоения, то я бы советовал оценить возможности для введения так называемого налога на богатство, который есть во многих странах ЕС. Даже в Латвии есть люди с доходом менее 1500 евро в месяц, однако им принадлежит ценная недвижимость и имущество. Идея заключается в том, чтобы облагать налогом чистую стоимость активов - недвижимость, золото, драгоценности, произведения искусства и так далее. Чтобы не было так, что человек, у которого есть частный дом за 100 тысяч евро, но под него взят ипотечный кредит в 150 тысяч евро, был вынужден платить налог на богатство. Поэтому из стоимости имущества следует вычитать сумму долговых обязательств... Таким образом налог на богатство должны платить люди с ценным имуществом, не обремененным долговыми обязательствами. По аналогии с другими странами ставка такого налога может составить 0,5% от чистой стоимости имущества. Такой налог существует в Норвегии, Швейцарии и Франции. Некоторые страны, например, Финляндия и Швеция, от него отказались, потому что другие налоги там довольно высоки", - отметил Кетнерс.