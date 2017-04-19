В Латвии ощущается явно выраженный дефицит работников многих профессий, заявила директор Государственного агентства развития образования Дита Трайдас в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Четыре отрасли, которые больше всего нуждаются в профессионалах, - это строительство, информационные и телекоммуникационные технологии, деревообработка и машиностроение, сказала Трайдас. Но самой большой популярностью у молодежи пользуются сферы общественного питания и ресторанов, административные услуги и коммерческие знания, а также деятельность, связанная с автомобилями.

Как пояснила Дита Трайдас, Латвия уже два-три года назад вышла из стереотипного представления о профессиональном образовании, как о последнем выборе для молодежи. В учебное оборудование и строительство зданий для профессионального обучения были вложены европейские средства в размере 265 млн евро. По ее словам, профессиональное образование развивается при активном участии работодателей.