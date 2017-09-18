Этим летом мы стали свидетелями бурных дискуссий о дееспособности латвийской пенсионной системы и шансах нынешних 20-40-летних на получение пенсий в старости. Я заметил, что в дискуссиях часто упоминают главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Почему? Что общего у меня и моих сограждан – будущих пенсионеров с одним из самых успешных и влиятельных инвесторов современности?

Начну с истории, которая, по моему убеждению, объясняет эту параллель. 10 лет назад Уоррен Баффет заключил пари с управляющим инвестфондом Protégé Partners Тедом Сидсом. Известный миллиардер поставил полмиллиона долларов на то, что обычный индексный фонд, который пассивно следует за индексом S&P 500, в 10-летней перспективе "сработает" лучше (с учетом расходов инвестора на комиссионные) индекса хедж-фондов, составленного и активно управляемого профессиональным управляющим.

Ждать окончания судьбоносного пари осталось недолго – оно завершится 31 декабря этого года. Но уже сейчас с вероятностью 99% можно сказать, что под новый, 2018-й, год благотворительная организация, которой Баффет пообещал передать свой выигрыш, получит это весьма крупное пожертвование.

Индексный фонд Vanguard S&P, на который поставил Баффет и который все это время придерживался пассивной стратегии, принес за девять лет своим участникам 85,4% доходности. При этом только один из пяти фондов, инвестирующих в хедж-фонды, показал сопоставимую доходность (62,8%), остальные – от 2,9% до 28,3%.

Это пари иллюстрирует два принципиальных подхода к инвестированию – активный и пассивный, противостояние между которыми разворачивается на наших глазах.

Баффет в данном случае – сторонник пассивной стратегии. Несколько лет назад все мировые СМИ облетело его завещание жене, в котором он распорядился 10% средств вкладывать в краткосрочные гособлигации, а 90% — в фонд на индекс S&P 500. Именно вложение в индексные фонды с очень низкими издержками в долгосрочной перспективе (как минимум, 10-летней) приносит ощутимую выгоду, считает он. Описанное выше пари на практике, а не на словах демонстрирует справедливость этого подхода, по крайней мере, на протяжении последнего десятилетия.

Противостоят Уоррену Баффету адепты активных планов, которые сводятся к "гонкам" за акциями в надежде на то, что рано или поздно какая-нибудь из них "выстрелит". Эта стратегия всегда хороша для управляющих, кладущих в карманы немалые вознаграждения, но редко становится выигрышной для ее инвесторов. На протяжении девяти с половиной лет существования пари Баффета-Сидса доходы пяти "активных" фондов распределялись примерно следующим образом: около 40% зарабатывали инвесторы, остальные 60% - управляющие фондами, благодаря высоким комиссионным и прочим скрытым тарифам. Согласитесь: только выдающиеся показатели деятельности с впечатляющими уровнями доходности могли бы обеспечить хорошие результаты после таких высоких комиссий. Однако ни первого, ни второго активные управляющие, судя по всему, предъявить не могут.

Можно было бы сказать, что все это – мир больших финансов, проблемы которого не имеют к нам с вами никакого отношения. Однако это не так. Ситуация, похожая на описанное выше пари, разворачивается сегодня в Латвии, и касается она кармана каждого из нас и нашего будущего.

Возможно, вы не в курсе, но каждый месяц 6% от своей заработной платы вы (по закону, участие в системе 2-го уровня обязательно для тех, кто родился после 1 июля 1971 года) отдаете в пенсионные планы 2-го уровня. Эти средства отчисляются из уплаченного вами соцналога. В 21 пенсионном плане сегодня аккумулированы более 3 млрд. евро, их участниками являются почти 1,27 млн. жителей страны. До последнего времени управляющими этих накоплений, в основном, были банки.

До последнего времени, а точнее - до середины нынешнего лета, латвийские пенсионные планы 2-го уровня представляли собой сплошь примеры активного управления. Не особо интересуясь нашим мнением и даже, скорее, пользуясь нашим неведением, управляющие планами дорого продают нам свои услуги. В среднем, за 1,5% в год в виде комиссионных на протяжении последних пяти лет. Среди развитых стран это – наивысший уровень комиссионных! Только за прошлый год управляющим латвийских пенсионных планов 2-го уровня таким образом был обеспечен доход в размере 40 млн. евро.

При этом высокие комиссионные управляющих вовсе не означают высокую доходность для их клиентов. Так, с 2003 по 2016 год среднегодовая доходность пенсионного плана в Латвии едва превысила 3,6% при среднегодовом уровне инфляции 4%. Иными словами, все, что сумели заработать "активные" латвийские управляющие, было "съедено" инфляцией.

Этим летом сторонники получения пассивного дохода, при котором средства участников плана вкладываются в индексные фонды, появились и в Латвии. Их всего двое; собственно, их появление и спровоцировало упомянутые выше дискуссии. Оба управляющих делают ставку на то, что в течение следующих 10 лет пассивный подход будет "бить" активный, как это происходило в прошедшее десятилетие и как это продемонстрировало пари Баффета и Сидса.

Безусловно, будущее отличается от прошлого. Сегодня никто не может с абсолютной уверенностью утверждать, что в перспективе ближайших десятилетий пассивная стратегия инвестирования окажется доходнее активных. Однако прошлый опыт убедительно показывает, что дорогие традиционные инвестиционные фонды с трудом справляются с рыночными флуктуациями.

Именно поэтому люди в дискуссиях о пенсионной системе часто вспоминают знаменитого американского инвестора Уоррена Баффета. Ведь результаты пари, заключенного им десять лет назад, стоит принять во внимание каждому, кто интересуется своей будущей пенсией.