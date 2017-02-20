За последние годы в Латвии существенно снизилось количество нарушений в строительстве, что свидетельствует о том, что контрольные мероприятия приносят ожидаемые плоды. Об этом в понедельник утром Латвийскому радио рассказала директор Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Байба Витолиня.

Байба Витолиня сообщила, что проверка качества несущих конструкций был одним из трех приоритетом работы ЦЗПП.

По ее мнению, контрольные мероприятия принесли плоды, так как еще три года тому назад нарушения обнаруживались в 50% проведенных проверок, то сейчас этот показатель снизился до 25%.

Глава ЦЗПП утверждает, что ЦЗПП сравнительно часто констатирует строительные элементы, которые используются не по своему назначению. Особенно часто такие нарушения происходят с деревянными конструкциями, за что несут ответственность проектировщики и строители.

В 2017 году также уделит особое внимание проверке несущих конструкций. Кроме того, центр обратит внимание на вопросы качества в дорожном строительстве, например, на уровень качества дорожных ограждений.