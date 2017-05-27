Он подчеркнул, что Латвия не находится географически в столь выгодном месте, как, к примеру, Литва, куда грузы из Китая попадают через Белоруссию.

"Там в настоящее время приходит и уходит в Китай около 18 поездов в неделю. Также строится интермодальный терминал с узкой европейской колеей, что облегчит перевалку грузов. Там это работает, но в Латвии ситуация сложнее", - сказал депутат.

Он также призывает осторожнее относиться к геополитическому интересу Китая и его инвесторов к латвийским портам. "Я не говорю, что ни один терминал не должен оказаться в руках китайских инвесторов, но нужно быть осторожными", - предупредил евродепутат.

Зиле отметил, что большой интерес китайских инвесторов ощущают и некоторые порты Западной Европы, в частности, в Германии и Нидерландах. "Очень жестко свои порты защищают США, которые крайне настороженно осторожно относятся к инвестициям из Китая, Японии и других азиатских стран, не позволяя им получить значительное представительство в своих портах", - сказал Зиле.

Комментируя прозвучавшую в СМИ информацию об отказе ОАО "Российские железные дороги" перевозить грузы из российских портов в Латвию, евродепутат отметил, что работающим в этой сфере уже давно было известно о том, что этот бизнес будет сокращаться, и они это осознают.

"Незамерзающий Вентспилсский порт с экономической точки зрения является достаточно хорошим преимуществом по сравнению, например, с портом Санкт-Петербурга, но Россия не думает в таких категориях. Еще 14 лет назад российский министр транспорта заявил, что стратегия России будет заключаться в переносе входящих и исходящих контейнерных грузов в российские порты", - сказал Зиле.

Он подчеркивает, что рассчитывать на равномерно большой грузооборот нельзя и ситуация и в дальнейшем будет развиваться волнообразно.