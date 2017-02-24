По его словам, подоходный налог с населения в Латвии стоит понизить с 23% до как минимум 20%, потому что сейчас в Литве ставка подоходного налога составляет 15%, а в Эстонии - 20%. "Мы в этом отношении остаемся самой неконкурентоспособной страной в регионе", - подчеркнул Вячеслав Домбровский.

Он объяснил, что XX век характеризовался борьбой за инвестиции в основные средства, и главным инструментом в этой борьбе были налоги на капитал, особенно подоходный налог с предприятий, однако в нынешнем веке идет борьба за рабочую силу. "Сейчас главным инструментом станут налоги на рабочую силу: кто сможет предложить самую интересную систему налогообложения для рабочей силы", - сказал Вячеслав Домбровский.

Одновременно он отметил, что в Латвии, в отличие от развитых стран, еще актуальны обе системы, потому что в нашей стране экономика носит двойственный характер. Рига больше идет в направлении XXI века, а в регионах основная масса рабочих мест создается в промышленности и так будет продолжаться в ближайшем будущем. "Поэтому нам надо думать и об одном, и о другом, понимая, что одно решение подходит для Риги, а другое - для регионов", - сказал Вячеслав Домбровский.

Как уже писал портал Delfi, налоговая реформа, которая готовится в Латвии, может предусматривать повышение налогов на капитал и снижение налогов на рабочую силу. Ранее сообщалось о различных возможных изменениях в налоговой системе. Работодатели тоже предложили свой вариант, предложив внести кардинальные изменения в налоговую политику.

В среду Совет по народному хозяйству при Министерстве экономики утвердил проект налоговой стратегии, подготовленный Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП) и Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКРД), сообщает ЛТПП.

В скором времени свой проект планирует представить и Министерство финансов, поэтому пока конкретные мероприятия не называются, однако неофициально говорится о том, что предложения работодателей могут получить поддержку министерства.

Самым значительным изменением может стать снижение ставки подоходного налога с населения (ПНН) с нынешних 23% до 20%, свидетельствует неофициальная информация. Это снижение не будет относиться к получателям больших зарплат.

Вместе со снижением ставки ПНН могут повысить необлагаемый минимум. Один из возможных вариантов — 300 евро, в свою очередь необлагаемый минимум для пенсионеров может увеличиться до 500 евро.

Изменений в уплате социальных взносов не предусматривается, за исключением того, что, возможно, 1% от размера обязательных взносов социального страхования будет направляться на нужды здравоохранения.

В свою очередь налоги на капитал планируется повысить, не применяя их к реинвестируемой прибыли. Ранее сообщалось, что в Минфине предлагают применять 20%-ную ставку налога на капитал, который не реинвестируется в развитие предприятия.