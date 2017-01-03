В наступившем году средний рост цен на рынке недвижимости не превысит темпы, наблюдавшиеся в 2016 году. Прирост может составить 6-7%, если государственная политика не обрушит экономику, прогнозирует глава риэлтерской компании BALSTS Айгар Зариньш.

По его словам, в 2016 году на рынке наблюдался умеренный растущий спрос среди местных покупателей. Такая тенденция может перейти в стабильное и устойчивое развитие рынка в целом. Оно началось два года назад.

"Но если не будут созданы благоприятные условия для развития предпринимательства, малого бизнеса и привлечения инвестиций из-за рубежа, прогнозируемый рост может превратиться в стагнацию", - замечает эксперт.

В прошлом году число сделок в Риге выросло на 10,5%. Почти каждая третья сделка состоялась с помощью программы для молодых семей с детьми - ALTUM.

С начала 2016 года квартиры в Риге в среднем подорожали на 6,5%. Такое изменение можно объяснить дефицитом качественных предложений.

Отрадно, что спрос среди местных покупателей на жилье в новостройках вырос на 42% или до 120-130 сделок в месяц. Новые квартиры в микрорайонах доступны по цене от 1 000 до 1 750 евро/м2, в центре - от 1 500 до 3 900 евро/м2. Клиенты заинтересованы в небольших 2-3 комнатных квартирах в ценовом диапазоне 50 000 - 120 000 евро (с полной отделкой).

В прошлом году также наблюдалась высокая активность на рынке аренды жилья за счет клиентов из регионов, которые ищут работу и начали обучение в Риге. Это позволяет удерживать арендные ставки на нынешнем уровне. В 2017 году они могут вырасти на 5-7%.