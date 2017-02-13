Годовая инфляция в течение всего этого года сохранится близкой к 3%, прогнозирует экономист Банка Латвии Олег Красноперов на портале экономического анализа центробанка makroekonomika.lv, комментируя обнародованные данные инфляции за январь.

"За пять месяцев инфляция с нуля набрала заметные обороты. Ожидать такого же стремительного роста в последующие месяцы нет оснований. Тем не менее, весь этот год инфляция сохранится близкой к 3%", - указывает он.

Рост годовой инфляции в январе обусловлен в основном повышением расходов на энергию и подорожанием продуктов питания. "Итог не стал сюрпризом - рост цен на мировых биржах 2016 года постепенно отразился также в потребительских ценах", - отмечает экономист.

"Ряд взаимно не связанных факторов в течение последних месяцев одновременно действовал в направлении повышения инфляции, именно поэтому инфляция возросла необычно резко", - указывает он.

Как сообщалось, в январе по сравнению с декабрем потребительские цены в Латвии увеличились на 0,1%, а в течение года, с января 2016 года по январь 2017 года, инфляция составила 2,9%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в январе вырос на 0,4%.