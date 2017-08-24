А именно - бизнес все чаще жалуется на нехватку рабочей силы, заработные платы растут быстрей производительности труда, повысилась основная инфляция, а также в последние месяцы быстро выросло число вакансий. Однако в регионах по-прежнему высок уровень безработицы, кроме того безработица не отступает в определенных группах жителей. Но это, считает экономист, говорит лишь о структурных проблемах (умения и навыки работников не отвечают требованиям рынка труда), и эту проблему невозможно решить только лишь стимулированием спроса.

Красноперов уверен, что молодежная безработица - это миф. "Страхи про потерянное поколение слишком уж преувеличены, - считает он. - Многие молодые люди не являются экономически активной группой населения, они пока учатся, поэтому рассчитанный в процентах уровень безработицы в среде молодежи малоинформативен. На самом деле распространенность безработицы среди молодых людей ниже, чем в других группах".

Эксперт считает, что самая лучшая страховка от безработицы - это образование. И приводит цифры. Уровень безработицы среди людей с высшим образованием составляет менее 5%, в то время как среди имеющих только основное образование - выше 20%. Не секрет, что люди с высшим образованием получают зарплату на 50% больше, чем те, кто имеет основное образование. Кроме того, молодые специалисты социально-научных программ получают такие же зарплаты, как и молодые инженеры. Это также опровергает миф о том, что в Латвии наблюдается перепроизводство экономистов и юристов.