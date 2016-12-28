Он считает, что бюджет мог быть и хуже на фоне задачи, которую должно было решить правительство, то есть увеличения оборонного бюджета до 2% от ВВП, причем сделано это без повышения основных налогов.

"В бюджет следующего года заложен очень амбициозный прогноз поступлений, намного выше, чем планируемый прирост ВВП, что свидетельствует о серьезной готовности работать над взиманием налогов, за что министр финансов фактически приняла на себя персональную ответственность", - сказал Домбровский.

Certus положительно оценивает изменения в порядке расчетов за поставки электроэнергии, который поставлен в зависимость от энергоэффективности. Время покажет, насколько хорош принятый закон о стартапах, разработанный за достаточно короткий срок. Certus отмечает и такое достижение, как вступление Латвии в ОЭСР.

Отрицательно экономисты оценили такие события уходящего года, как задержки с освоением фондов ЕС, отсутствие прогресса в регулировании неплатежеспособности и принятые в последний момент налоговые изменения, которые не свидетельствуют о предсказуемости государственной налоговой политики.

Негативно эксперты оценили и то, что проблема компонента обязательной закупки отложена на год.