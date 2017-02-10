В январе в сравнении с декабрем прошлого года потребительские цены в Латвии возросли на 0.1%, отмечает Линда Вилдава, младший экономист Swedbank.

В месячном сечении наибольшим положительным вкладом отметились цены на продукты питания (1.9%), в том числе на фрукты (3.1%), овощи (4.3%) и молочные продукты (2.6%). Цены на топливо возросли на 4.1%, на что повлияла на пару процентов повысившаяся (в январе в сравнении с декабрем) цена на нефть.

Месячному росту цен препятствовали цены на одежду и обувь, которые под влиянием сезона скидок уменьшились на 9.3%, что является большим спадом, чем обычно. По завершении праздничного сезона дешевле также были услуги по получению отдыха и культуры (-1.0%).

В годовом сечении в январе потребительские цены возросли на 2.9%. Цены на услуги выросли на 3.1%, а на товары – на 2.8%. В январе в сравнении с январем прошлого года цены тянул вверх рост цен на продукты питания в размере 6.9%, что связано с ростом цен на продукты питания на мировых рынках. Кроме того, на 14.8% дороже было топливо, что отображает завершение периода падения цен на нефть, что сдерживало инфляцию.

Центральное статистическое управление также пересчитало удельный вес потребительской корзины домохозяйств для групп товаров и услуг. Товары по-прежнему составляют большую часть потребления (около 70%), а услуги – около 30%. С ростом доходов населения и сохранения умеренного роста потребительских цен сохранилась тенденция уменьшения удельного веса продуктов питания и роста удельного веса услуг в потребительской корзине.

Латвийское население отложило большую часть своих доходов на отдых и посещение культурных мероприятий (удельный весь услуг получения отдыха и культуры в потребительской корзине сейчас находится на уровне 2009 года), а также на ночлег и еду вне дома. Это может свидетельствовать о том, что благосостояние населения улучшилось, отмечает эксперт банка.

Мы ожидаем, что цена на нефть в этом году удержится близко к уровню, достигнутому в конце 2016 года, т.е. в пределах от 55 до 60 долларов за баррель, поэтому большую часть года цена на нефть будет выше, чем в прошлом году. Это, в свою очередь, означает, что дороже, чем в прошлом году, будут топливо, газ и теплоэнергия, полагает Линда Вилдава.

С первого января тарифы на газ выше, чем в предыдущие полгода, но по-прежнему ниже, чем в начале 2016 года. Тарифы на теплоэнергию в ближайшее время тоже, скорее всего, вырастут. Прогнозируемые Rīgas siltums тарифы на последующие месяцы могут означать, что уже в марте теплоэнергия для части жителей может стать дороже, чем в прошлом году.

Изменения акцизного налогообложения (более высокий акцизный налог на табак с 1 января, повышенный акциз на алкоголь с 1 марта, а на сигареты – с 1 июля) тоже немного будут тянуть цены вверх на протяжении всего года. Как обычно, рост зарплат будет способствовать подъему цен на услуги, сообщает младший экономист Swedbank.

Средний рост потребительских цен в этом году может составить около 2.5%.Это значительно выше, чем то, к чему мы привыкли в последние пару лет. Хотя мы и ожидаем хороший рост зарплат нетто в этом году (в размере 5.5%), часть этого роста съест инфляция. Но даже вопреки этому покупательная способность домохозяйств продолжит улучшаться, делает вывод Линда Вилдава.