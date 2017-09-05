По показателю ВВП в фактических ценах Эстония остается на первом месте среди стран Балтии, но по паритету покупательной способности Литва ее уже обогнала.

ВВП Эстонии на душу населения сейчас на 22% больше, чем в Литве, и на 27% больше, чем в Латвии. Если принять, что экономика Эстонии будет расти на 2% в год, а Латвии и Литвы на 3%, то Литва догонит Эстонию в 2031 году, а Латвия в 2038-м.

Экономисты на дискуссии пришли к выводу, что ежегодный рост ВВП на 3% соответствует потенциальному долгосрочному росту, а в краткосрочной перспективе возможен и более высокий темп.

В повестке дня всех трех стран Балтии снова возникла тема перегрева экономики. Старший экономист SEB banka в Литве Тадас Повилаускас сказал, что формальные показатели еще не свидетельствуют о перегреве, но отдельные признаки сигнализируют о вступлении в зону риска. Это быстрое увеличение зарплат с одновременной инфляцией. На рынке недвижимости и в кредитовании аномалий пока нет, сказал аналитик.

В Латвии и Эстонии с будущего года вступят в силу масштабные налоговые изменения, некоторые усовершенствования планируются и в Литве. Все три страны движутся в направлении большей прогрессивности, ищутся новые решения для стартапов и индивидуальной работы, растет акциз.

Ставки налога на прибыль предприятий в будущем году составят 20% в Латвии, 20% и 14% в Эстонии и 15% в Литве, ставки НДС - 21% и 12% в Латвии, 20% и 9% в Эстонии, а в Литве 21%, 15% и 5%. Подоходный налог с населения в Эстонии составит 20%, в Литве 15%, а в Латвии будет три ставки 20%, 23% и 31,4%.