Поскольку экономика сейчас растет быстрее, мы должны подготовиться к спаду. По словам экономиста, в этой связи неразумно принимать дефицитный государственный бюджет. Он также высоко оценил решение отсрочить строительство лиепайской тюрьмы на то время, когда экономический рост уменьшится.

Также он рассказал, что сейчас в Латвии наибольшие опасения связаны с рынком труда, так как рост зарплат слишком стремителен. "Мы начинаем терять конкурентоспособность, наши товары становятся слишком дорогими. Мы являемся маленькой открытой экономикой, мы очень зависим от экспорта. Если мы станем слишком дорогими, то нам станет очень трудно экспортировать, а рост экономики замедлится. Это самое главное в нынешний момент", - говорит Казакс.