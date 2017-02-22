Кризис будет, но никто не может сказать, когда это произойдет, заявил в интервью в передаче "900 секунд" телеканала LNT экономист Мартиньш Казакс.

Он напомнил, что экономика развивается циклично. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что кризис будет, как и будет подъем, который следует за падением.

Казакс также заметил, что мировая экономика растет, все крупные экспортные рынки Латвии внушают оптимизм. Эксперт также отметил, что не стоит слишком волноваться по поводу влияния политики на экономику. Да, коррекция политического курса может оказать влияние на целый ряд процессов. Но это не означает, что экономика идет на дно. Сегодня, несмотря на все происходящее, экономика как в Европе, так и в США растет.

"Да, безусловно, сохраняются опасения, но не стоит думать, что все плохо", - заметил эксперт, добавив: - "Если опасения продолжат расти, и мы не будем инвестировать деньги в бизнес, то мы не сможем развивать экспорт, и экономический подъем пройдет мимо нас".

Для того, чтобы развивать латвийскую экономику, государство должно упорядочить предпринимательскую среду, решить вопросы коррупции и качества рынка труда.