Население Латвии в последнее время начинает смелее тратить деньги на покупки, сообщает экономист Swedbank Агнесе Буцениеце.

По данным Центрального статистического управления в августе этого года объемы продаж предприятий розничной торговли увеличились на 5,3% в годовом выражении (календарно выровненные данные), показав самый сильный рост за два года, сообщает экономист банка.

Если исключить колеблющиеся объемы продаж топлива, то рост будет еще сильнее, а именно – 7.2% (самый мощный рост за последние три года). Объемы продаж продовольственных товаров в годовом выражении в августе поднялись на 7.7%, а непродовольственных (кроме топлива) – на 6.3%.

Центральное статистическое управление пересмотрело данные предыдущих месяцев, и такая коррекция показала увеличение. Согласно обновленной статистике в первом полугодии нынешнего года объемы продаж в розничной торговле выросли на 3.1%, а в июле-августе – на 5.0% в годовом выражении. Это хороший сигнал того, что в третьем квартале рост потребления домохозяйств был весьма стремительным и способствовал росту экономики. Такой вклад домохозяйств соответствует росту доходов населения.

Средняя зарплата нетто ("на руки") во втором квартале выросла почти на 8%. Скорее всего, подобный рост сохранился и в третьем квартале, создав для жителей возможность улучшать жилье, приобретать IT-устройства и оборудование коммуникационных технологий, электротовары, а также больше средств направлять на приобретение товаров, связанных с отдыхом. Население чаще приобретает продукты питания и напитки в специализированных магазинах, отмечает Агнесе Буцениеце.

Связанное с ситуацией в экономике настроение общества в целом улучшается. В связи с растущими средними доходами население позволяет себе меньшую часть доходов направлять на накопления и больше тратить на различные товары и услуги, полагает экономист Swedbank.

Например, в опросах жители чаще указывают, что планируют улучшить жилищные условия, приобрети автомобиль, что отражается и в данных розничной торговли и продаж автомобилей и мотоциклов. Неравенство доходов сохранилось и в августе, в результате чего часть общества еще не ощущает выгоду от экономического роста.

Однако с дальнейшим снижением уровня безработицы и ростом доходов все больше жителей почувствуют улучшения. Этому будут способствовать и предусмотренные в следующем году уменьшение подоходного налога с населения, прирост льгот и подъем минимальной зарплаты, делает вывод Агнесе Буцениеце.