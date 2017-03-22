"Для стран Балтии низшая точка уже пройдена. Это произошло в третьем квартале прошлого года. Однако рост будет медленным. Нет оснований верить обещанному главой правительства росту в 5%, можно надеяться только примерно на то, что валовой внутренний продукт вырастет на 3%", - отметил Мартиньш Казакс.

Экономист пояснил, что экономический рост в трех странах Балтии почти одинаковый, но имеются различия в объеме инвестиций: в Литве они "в небольшом плюсе", а в Латвии и в Эстонии - "в существенном минусе".

"С точки зрения инвестиций последние несколько лет были очень болезненными для всей Балтии и Центральной Европы. Потому что фонды Евросоюза не приходят, правительства не инвестируют, а частные инвесторы сохраняют настороженность", - сказал представитель Swedbank.

По его словам, несмотря на сохраняющиеся во всем мире политические риски, настроение бизнесменов улучшается.